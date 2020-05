Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, sábado (09/05)

Horóscopo do Dia para hoje, sábado (09/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O movimento cósmico que agora envolve seu signo o ajudará a entrar em contato com pessoas bonitas a quem influenciará com sua atitude e charme. Sua presença num evento online…

Dinheiro & Trabalho: Espere o melhor em finanças e trabalho porque, ao se projetar de maneira otimista e positiva em seus negócios, esse será o resultado que você obtém prosperidade e sucesso profissional. Você está… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você deve agir com confiança em si mesmo para colocar as cartas na mesa e dizer a essa pessoa, o que passa pela sua cabeça, os sentimentos que você nutre por ela. Isso deve ser feito…

Dinheiro & Trabalho: Se você usar seus talentos e habilidades efetivamente, terá muito sucesso, mas hoje você deve se concentrar mais em seu descanso e se preparar física e mentalmente para a próxima etapa do trabalho… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não ignore o que sua intuição lhe diz hoje. Não se sinta magoado ou desiludido se essa pessoa parece fugir de você ou não querer nada. Acontece que às vezes, sua maneira de agir tira…

Dinheiro & Trabalho: Você está prestes a fazer um bom investimento em uma mudança de emprego ou de iniciar algo novo, mesmo desde casa no ambiente digital, mas tudo dependerá da maneira como você se comporta com relação… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você pode recuperar um amor perdido e viver um belo romance e as coisas podem funcionar com essa pessoa mais uma vez, o amor dessa vez não será esquivo. É apenas uma questão…

Dinheiro & Trabalho: Várias mudanças em seus planos e projetos financeiros surgem porque tudo é possível os próximos dias. O importante não serão esses movimentos, mas a maneira como você os assimila. No trabalho concentre-se em… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você começará a perceber mudanças no amor. Uma pessoa de sentimentos intensos está próxima, tudo se agitará ao seu redor, mas até ter certeza, priorize seu bem-estar e deixe o tempo…

Dinheiro & Trabalho: Não deixe nenhum aspecto fora de sua análise profissional. Alguém que acredita em você lhe dará total apoio no trabalho. Você tem uma vasta experiência que reafirma sua presença na organização. Com relação… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você está prestes a receber uma notícia inesperada associada a uma pessoa que não vê há muito tempo e com quem no passado viveu um belo relacionamento romântico. Embora hoje…

Dinheiro & Trabalho: Um projeto de trabalho parado devido à falta de dinheiro começará a se mover após a assinatura de um contrato importante. Não se impaciente porque agora segue um processo interno burocrático e você terá… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não desista agora que tudo está prestes a acontecer no amor. Boas notícias são esperadas, mas no amor acelerar certos processos nunca dá bons resultados. Aprenda a esperar…

Dinheiro & Trabalho: Não há ninguém no mundo tão trabalhador quanto você, quando realmente quer algo, não há nada nem ninguém que possa impedi-lo. Nos outros dias, você vai querer que o tempo apenas passe, mas hoje… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Faça algo diferente e não tenha medo de parecer ousado demais, essa pessoa com toda certeza vai adorar. Mas não fique apenas na brincadeira e aventuras porque esse o que ela espera…

Dinheiro &Trabalho: O que há tempo espera, surge no seu horizonte, há um projeto, mensagem ou telefonema em que surge uma oferta de emprego ou a possibilidade de melhorar o status do seu trabalho, e que possui… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje você está no que pode ser chamado de caminho das revelações sentimentais, já que está iniciando um ciclo de possibilidades e é muito importante que você seja guiado por suas…

Dinheiro & Trabalho: Seu chefe imediato no trabalho pode surpreendê-lo com uma oferta importante. Não a ignore, mesmo que você não goste inicialmente, porque com ela, depois de tudo voltar ao normal, você se projetará… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A influência de seu governante é excepcional e revitaliza totalmente sua vida amorosa. Agora tudo será facilitado, este é um período de revelações sentimentais e aquele que…

Dinheiro & Trabalho: Se houver instabilidade em seu trabalho, você deve manter sua serenidade, disciplina e prudência para não se deixar levar. Logo a tempestade passará, haverá paz ao seu redor novamente e tudo estará em… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Seus desejos serão atendidos, o amor para você está em sua hora mais feliz. Todo o seu sentimento acumulado encontrará o destino certo em alguém que por esses dias vai cruzar seu caminho…

Dinheiro & Trabalho: Você está a um passo de começar a ver renda em sua vida econômica, e a prosperidade está batendo nas suas portas. Não haverá perdas ou grandes ganhos no início, mas um estado de equilíbrio, mas uma vez que… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Esta é um dia de surpresas em sua vida amorosa, porque você descobre algo que não imaginava na figura de alguém que lhe interessa, alguém que se mantém distante e que nunca deixou…

Dinheiro & Trabalho: Há uma transformação total ao seu redor e você notará como as portas que foram fechadas se abrem. Não desanime, já que dentro de alguns dias surgirá a oportunidade de um novo negócio, algo que lhe… Continue lendo o signo Áries