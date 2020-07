Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, sábado (11/07)

Horóscopo do Dia para hoje, sábado (11/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você vai sentir a força do amor e avançará na decisão que tomou há pouco tempo e, dessa maneira, alcançará a satisfação que deseja. Lembre-se que um diálogo bom, sincero e profundo…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho exige muito de você e mesmo assim, continuará a fazê-lo com um sorriso de orelha a orelha. Nestes momentos pode ter percebido o quanto é importante estar comprometido com uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Respire fundo se puder se convencer de que existe um lugar poderoso no universo para o amor que você deseja. Acredita nos relacionamentos e não vai parar até obter o resultado que…

Dinheiro & Trabalho: Em qualquer trabalho, há um momento em que você deve acreditar um pouco mais em si mesmo e não se deixar levar pelas primeiras impressões. Embora pense que determinado projeto será muito complicado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Pode ser que hoje se encontre com uma pessoa que o deixa muito feliz. Será um dia no qual terá que se deixar levar por certos impulsos que são especialmente benéficos para o amor…

Dinheiro & Trabalho: Você cuidará das regras da empresa. Vai se preocupar para que todo mundo cumpra com elas e, aconteça o que acontecer, não deixará nada ao acaso. É muito importante para você que as coisas tenham… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Talvez hoje você acorde com a ideia de procurar aquela pessoa que faz seu coração bater mais rápido. A amizade pode se tornar o começo de outra coisa, segura, maravilhosa e eterna…

Dinheiro & Trabalho: Poderá dispor de tempo suficiente para enfrentar certos desafios que serão muito motivadores para você. Vai sentir que alguns novos investimentos são interessantes e que, de certa forma, se traduzem... Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Ao seu redor, a energia flui de maneira eletrizante e, portanto, a pessoa que ama só terá olhos para você. Aproveite a ocasião para falar sobre o que sente por ela, a chance de ser recíproca…

Dinheiro & Trabalho: Você não se importa com o futuro, sabe muito bem que pode enfrentar qualquer adversidade com determinação sempre que necessário. Conseguiu obter alguns benefícios no nível do trabalho que não possuía… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você não vai esperar mais para que as coisas aconteçam por si mesmas, hoje decidirá agir e não permitirá que nada o impeça. O amor ocupará um fator importante em sua vida por isso…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho é imediatamente acionado quando as circunstâncias externas o favorecem. Você é uma pessoa que geralmente aceita o que vem, sem nenhum tipo de restrição. Essa capacidade de se adaptar… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A Lua sinaliza grandes mudanças em seu coração. Você estará com um brilho especial em seus olhos e, durante este dia, conseguirá captar a atenção daquela pessoa que ama através…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas estão a seu favor e você saberá como transmitir seu ponto de vista a colegas, superiores ou clientes. Então, com uma melhor compreensão do que vê, eles serão convencidos por suas ideias ou… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Seus sentimentos serão o foco de atração de alguém muito especial. Precisa que ela entre em sua vida e, mesmo que não esteja ciente disso, pode atraí-la com suas habilidades de sedução…

Dinheiro & Trabalho: Não haverá um momento mais adequado para iniciar um novo negócio que você tenha em mente. Vai passar por grandes mudanças em seu ambiente de trabalho, que farão com que todos tenham pequenos… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Vai sair da sua passividade e enfrentará a realidade. Está apaixonado por alguém e hoje não vai querer perder mais tempo. Sabe que essa pessoa tem muito a lhe oferecer e você dará a…

Dinheiro & Trabalho: Sua empresa lhe dará carta branca para trabalhar. A partir daí, você poderá pedir novamente uma série de compensações que lhe trarão grande bem-estar. É hora de pensar em um cronograma que o ajude a… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Por mais que você ame essa pessoa deve ser um pouco mais direto, nunca será capaz de estabelecer uma conexão se não falar abertamente. Pode ser que lhe custe um pouco, mas depois…

Dinheiro & Trabalho: Você se esforça para manter um emprego estável e que o faz totalmente feliz, e ainda pode manter contato com pessoas importantes que incentivam o seu desenvolvimento. Sabe que mantendo a… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Por mais que tenham lhe aconselhado a deixar o coração dessa pessoa de lado, você não será capaz de fazê-lo. Vai se concentrar em uma série de ideias que serão essenciais para o progresso…

Dinheiro & Trabalho: Suas sensações de alegria podem se tornar enormes e você ainda nem iniciou esse projeto. Sentirá que existe algo que lhe permitirá expandir e que acabará sendo o que realmente fará a diferença. Por mais… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você é uma pessoa que tem muito claro seus sentimentos e o que deseja. Em assuntos do coração, pode parecer um pouco distraído ou não quer oferecer ainda uma resposta clara a essa…