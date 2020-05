Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, sábado (16/05)

Horóscopo do Dia para hoje, sábado (16/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As discussões no casal ficaram para trás, agora você se preocupará apenas com o que realmente vale a pena e exercitará muito bem o papel de parceiro ideal. O solteiro, em breve

terá…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro é uma maneira de estabelecer grandes desafios pessoais e isso significa que terá que enfrentá-lo de uma maneira muito diferente. Você é alguém que cresce e se expande à medida que esse tempo… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A Lua influenciará os assuntos do seu coração, fazendo de você uma pessoa extremamente sensível. Com seu parceiro haverá um ótimo entendimento. O solteiro deve falar…

Dinheiro & Trabalho: Os empréstimos não precisam assustá-lo; você pode pagá-los pouco a pouco com o dinheiro que sobra depois dos pagamentos. Caso contrário, procure uma outra alternativa. Um emprego temporário ou uma… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Com seu parceiro, você pode começar a moldar muito em breve esse novo projeto de vida que têm em mente. As estrelas os incentivam a seguir em frente. O solteiro poderá ter a melhor…

Dinheiro & Trabalho: Não há razão para enfrentar mudanças em sua vida profissional. Essa transformação pode esperar um pouco mais, mas não confie muito, o bom ainda está por vir, por mais ruim que você o veja agora, é por… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você viverá um dia cheio de sonhos, no qual pensará em como tornar a vida do seu parceiro mais agradável. Deixará tudo de si e, receberá esse amor de volta. Se você é solteiro e iniciou…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho se tornará um tipo de montanha que você terá que escalar para atingir seus objetivos. Não será fácil empreender um tipo de desafio virtual que deverá realizar em casa, mas com um pouco de bom… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: As estrelas preveem para você e seu parceiro uma viagem relacionada ao amor. Mas não é uma viagem com bagagem. Será uma jornada interna. Vão se conhecer melhor. O solteiro…

Dinheiro & Trabalho: O amor pelo seu trabalho faz você fazer coisas impensáveis. Estar sempre preparado para fazer o que a empresa precisa é um deles. Você pode passar horas e horas na frente de um computador esperando… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A Lua traz alívio para as situações estressantes que o casal vivenciou. Com seu parceiro vão entrar em um ciclo de paixão, harmonia e cumplicidade. O solteiro estará disposto a fazer novos…

Dinheiro & Trabalho: Algumas notícias no nível laboral não tardarão muito tempo para chegar. Você precisa ter um tipo de oferta de emprego em mãos para ajudá-lo a superar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Se a maneira de… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje, as estrelas trazem situações muito positivas. Vai entender as necessidades de seu parceiro. Vão atravessar um ciclo muito bom melhorando a união de vocês. Se você é solteiro,

começará…

Dinheiro & Trabalho: Você tem um tipo de negócio em suas mãos que pode acabar sendo um novo desafio. A longo prazo, verá que se trata de uma espécie de oportunidade que teria acontecido da mesma maneira. As coisas podem…Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Com seu parceiro vão experimentar mudanças para melhorar o relacionamento. Pensarão muito sobre o que desejam para um futuro cheio de amor e união. Se você está solteiro…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro pode acabar sendo o que o salvará este final de semana. Ser capaz de pagar algumas de suas dívidas, graças a uma renda extra que você esperava, lhe dará um pouco de tranquilidade. Você precisava saber… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Este é um dia para descansar e celebrar na privacidade da casa o amor que tem ao seu lado. Você valoriza seu parceiro e assume o relacionamento com muita responsabilidade. Se você…

Dinheiro & Trabalho: Você nunca entenderia a economia mundial se não executasse uma série de procedimentos e etapas necessários. Podem contar-lhe mil histórias, mas o que está vivendo hoje em dia pode se tornar um tipo de… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Momentos muito gratificantes estão chegando para o casal. Vocês estão começando algo bonito e devem tirar proveito plenamente de cada dia. Se você está solteiro, aos poucos está…

Dinheiro & Trabalho: Seu emprego mudou e isso significa que existem alguns detalhes que o deixarão um pouco intrigado. As sensações que está sentindo são uma espécie de prelúdio para o que está por vir. Não fique muito ilusionado… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: As estrelas promovem um dia de harmonia e compreensão. Então aproveite a oportunidade para falar com seu parceiro sobre assuntos que têm evitado. O solteiro de Peixes também…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro nestes dias acabará sendo um tipo de bem de luxo. Você está conseguindo sobreviver em um ambiente totalmente diferente de outros meses. Se conseguir passar outro dia sem nada além de seus próprios… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Com seu parceiro certamente colocarão pontos de vista em comum que até agora não haviam compartilhado. Isso os aproximará um do outro. Se você é solteiro e deseja que o relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho acabará sendo a chave para fazer algumas alterações em sua casa. Graças a uma série de ingredientes necessários, você sempre poderá ter os recursos que deseja para conseguir avançar. Poderá obter… Continue lendo o signo Áries