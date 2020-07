Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, segunda-feira (06/07)

Horóscopo do Dia para hoje, segunda-feira (06/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Elimine as atitudes pessimistas e você verá como, com seu otimismo e alegria, tudo começa a ficar melhor no amor. Mesmo que tenham ocorrido problemas no seu relacionamento…

Amor: Elimine as atitudes pessimistas e você verá como, com seu otimismo e alegria, tudo começa a ficar melhor no amor. Mesmo que tenham ocorrido problemas no seu relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um bom ciclo para estudar o que melhor lhe convém na vida profissional, porque há certas alternativas em sua carreira que, se você as seguir, poderão lhe abrir o horizonte quando se trata…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A maneira como você está se conduzindo no seu relacionamento pode estar causando algum desgaste se você insistir em segurar seus sentimentos. Agora, se você está solteiro e o que…

Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades financeiras esta semana, pois há aspectos astrológicos importantes que o afetam e essa consistência astral lhe dará uma visão privilegiada e com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Os próximos dias serão incríveis, apaixonantes em muitos aspectos, aproveite-os, e se você tiver alguma dúvida com relação àquela pessoa que lhe interessa, se ela sente o mesmo por…

Dinheiro & Trabalho: Você terá novos desafios de trabalho à sua frente e mesmo que não esteja procurando emprego, as notícias serão favoráveis, porque alguém vai lhe procurar com uma oferta tentadora. Então hoje prepare… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se apresentam dias diferentes de tudo aquilo que já experimentou, você perceberá que coisas que pareciam difíceis com relação ao amor dessa pessoa que gosta, agora começam a dar…

Dinheiro & Trabalho: Você está no meio de um processo muito intenso de transmutações pessoais e isso também se aplica à sua vida profissional. Nesta semana há de tudo no seu horóscopo, do dinheiro a novos trabalhos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Sua expectativa no amor será totalmente renovada, você terminará o que não lhe convém e deixará entrar em sua vida um novo amor, com isso, sua vida emocional cresce notavelmente…

Amor: Sua expectativa no amor será totalmente renovada, você terminará o que não lhe convém e deixará entrar em sua vida um novo amor, com isso, sua vida emocional cresce notavelmente…

Dinheiro & Trabalho: Uma notícia ou comentário ouvido rapidamente no seu trabalho lhe proporcionará muita paz de espírito e confiança no futuro. De repente, você estará envolvido em várias atividades, com diversas alternativas…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje a energia que o rodeia é a da alegria, então não estrague tudo com pensamentos tristes, pois o que o espera é promissor e feliz. Se você se perguntou se valia ou não a pena continuar…

Dinheiro & Trabalho: Uma etapa feliz, que começa a partir de hoje e vai subir à medida que este mês se desenvolve. Agora você está no prelúdio dos melhores tempos, e o que surgir agora será muito bom em sua vida… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Há boas notícias chegando no ambiente sentimental, muitas questões que pareciam complicadas ou difíceis para você começam a ir em outra direção e se você pensou em começar…

Dinheiro & Trabalho: Sua mente está clara e você possivelmente está pensando na possibilidade de mudar de emprego, o que pode ser muito positivo depois que você decidir fazê-lo. Sua perspectiva econômica brilha… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Há uma pessoa ao seu redor persistentemente, um signo do seu próprio elemento que começou entrar em sua vida, o que é ótimo, pois ajuda você a entender melhor certos acontecimentos…

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá invadido por um forte sentimento de autoconfiança e essa disposição será a chave que lhe permitirá ter sucesso nas entrevistas de negócios e entrar em acordos muito favoráveis ​​do ponto… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você está num despertar de sua sensibilidade e do modo como pode conquistar aquele coração que parece querer escapar de sua vida. Aumente sua percepção sobre as coisas que essa…

Dinheiro & Trabalho: Existem aspectos da sua vida que você deve analisar, modificar as atitudes que causam estresse e assim se permitir seguir evoluindo. Concentre-se no que você precisa, no que deseja e será o que você… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Chegou a hora de acabar com uma situação que você não está gostando e que lhe deixa com a sensação de ser algo por obrigação, ao fazê-lo, se sentirá em paz e feliz. Você estará no controle…

Dinheiro & Trabalho: No seu horóscopo, há energias renovadoras que favorecem os negócios, você terá sucesso nos seus esforços e o que se propor a realizar dará bons resultados. Com essa vibração toda em torno de… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você estava esperando um sinal vindo de alguém que lhe interessa, e o que você não pensou ser possível agora, surge assim espontaneamente. O que essa pessoa vai representar em…

Dinheiro & Trabalho: Os taurinos que têm tido dificuldades no trabalho iniciam um ciclo ascendente, com uma aura positiva que os ajudará a encontrar respostas para os diferentes desafios e dúvidas sobre sua atual… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Muitas vezes você está se inibindo, se segurando, esperando que a outra pessoa dê o primeiro passo. Isso é coisa do passado, agora é a sua hora de amar e, como tal, você deve se predispor…