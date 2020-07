Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, segunda-feira (13/07)

Horóscopo do Dia para hoje, segunda-feira (13/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você poderá se encontrar, casualmente, com a pessoa que pode ser seu parceiro alguém com quem haverá muita química. Terá uma grande capacidade de falar, seu humor estará…

Amor: Você poderá se encontrar, casualmente, com a pessoa que pode ser seu parceiro alguém com quem haverá muita química. Terá uma grande capacidade de falar, seu humor estará…

Dinheiro & Trabalho: O clima astral o influenciará em todas as áreas e poderá aumentar a sua vibração, fazendo com que você tenha uma atitude mais animada e motivada no trabalho. Sim, você pode ter muitas ideias que podem se…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje passará boa parte do dia pensando naquele amor que parece inatingível e impossível. A cada minuto, olhará para o seu celular esperando receber uma mensagem dessa pessoa…

Amor: Hoje passará boa parte do dia pensando naquele amor que parece inatingível e impossível. A cada minuto, olhará para o seu celular esperando receber uma mensagem dessa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Você vai querer ser o protagonista no seu ambiente de trabalho nos próximos dias. Vai ser muito hábil na hora de estabelecer contatos, além de se aproximar dos cavalos vencedores mais recentes. Você sonha…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seus ouvidos derreterão ao ouvir as palavras doces que vêm da pessoa que você gosta. Será uma música para os seus ouvidos que queria escutar há um tempo. Serão palavras de declaração…

Dinheiro & Trabalho: Você será muito ágil mentalmente e também muito feroz em assuntos laborais. Sua agenda profissional estará cheia e não terá tempo para desfrutar de alguns compromissos de natureza familiar. Organize-se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Neste dia especial, a Lua favorece o compartilhamento de seus sentimentos e sonhos com aquela pessoa que você tanto ama. Mesmo que seja pouco o tempo que estão juntos, terá…

Amor: Neste dia especial, a Lua favorece o compartilhamento de seus sentimentos e sonhos com aquela pessoa que você tanto ama. Mesmo que seja pouco o tempo que estão juntos, terá…

Dinheiro & Trabalho: Você crescerá em sua vida profissional graças à interação positiva com outras pessoas, o ambiente amigável e agradável do seu ambiente o ajudará a dar o seu melhor. Sua imaginação e criatividade terão…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você poderá desfrutar de um encontro incrível com alguém sonhador e, diferente de tudo o que conhece, é alguém com um temperamento suave e harmonioso. Vai encaixar maravilhosamente…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, notará que precisará de um esforço maior para obter o mesmo resultado que está recebendo, isso em termos econômicos. No entanto, você o fará porque gosta do que faz e a recompensa está… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Quando seu coração bate tão alto, é um sinal de que você está no caminho do amor. E mesmo que lhe custe se entregar ao amor à primeira vista, esta vez lhe custará não sucumbir. Essa…

Dinheiro & Trabalho: Se você trabalha em equipe, a energia será muito positiva no ambiente e, mesmo que suas ideias sejam um pouco loucas, permitirá que outros membros da equipe tenham ideias mais práticas. O ambiente de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje será um bom dia para passar um tempo planejando o que falar com a pessoa que ama. Ao decidir essas coisas que vai falar e pensar sobre elas, você logo as verá materializadas. Toda…

Dinheiro & Trabalho: Vão surgir excelentes influências no plano financeiro, embora você não as perceba de cara. Terá uma vibração positiva que lhe permitirá ver as coisas mais objetivamente. Não perca um negócio importante… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você se esforçará para falar abertamente tudo o que sente. Terá uma longa conversa com a pessoa que pode ser o amor da sua vida e definirá o caminho a seguir para alcançar a felicidade…

Dinheiro & Trabalho: É melhor gerenciar seu ego. É muito bom ser reconhecido e aplaudido por sua capacidade de trabalhar e também por seus sucessos, mas não exagere muito. Tem que tomar os reconhecimentos como um motor… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A centelha do amor ressurgirá entre você e uma pessoa com quem teve um breve romance no passado. Não deu certo na época porque não era para ser. Mas agora é diferente, os…

Dinheiro & Trabalho: Em relação aos campos profissional e financeiro, os astros preveem que você terá sorte nesses dois setores. Economicamente, continuará recebendo seu salário integral e poderá até aumentar um pouco devido… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje é o dia perfeito para realizar esses planos que assombram sua cabeça e que se referem à pessoa que ama. Sabe muito bem que ela também tem sentimentos fortes em relação…

Dinheiro & Trabalho: Você pode ser tentado por uma grande oferta, uma proposta de negócios que parece perfeita e que pode lhe proporcionar grandes lucros. Mas parece ser fácil e boa demais, os astros aconselham a estudar… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você está prestes a iniciar uma história de amor que será inesquecível e dará muito o que falar. Sabe muito bem que ganhou o direito de viver um relacionamento amoroso pleno com…

Dinheiro & Trabalho: No seu grupo de trabalho tome o cargo de líder se achar necessário. Por mais tarefas que tenha que realizar, essa medida pode ser muito necessária. Também é importante que você procure pontos em comum… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É necessário que você expresse com gestos e com palavras tudo o que sente pela pessoa que ama. A reciprocidade e entrega por parte dele será muito intensa, não perca esta oportunidade…