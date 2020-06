Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, segunda-feira (15/06)

Horóscopo do Dia para hoje, segunda-feira (15/06). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Nestes dias, terá muito contato com uma pessoa que mora longe de você que o deixa feliz e desperta um grande interesse sentimental. Vai considerar seriamente em iniciar um relacionamento…

Dinheiro & Trabalho:

Você chegará tão longe quanto quiser na hora de trabalhar e ganhar dinheiro, tire da sua vida as pessoas invejosas e as negativas que não aportam nada. O mundo não foi feito para covardes. Seja corajoso, então… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você se sentirá desejado e desfrutará como os outros o olham. Se estiver procurando por um parceiro, terá uma boa oportunidade de progredir nesse sentido. Brinque um pouco com…

Dinheiro & Trabalho:

Você é uma pessoa que luta todos os dias para ir atrás dos seus sonhos. Não é fácil avançar pelo caminho que deseja. Inclusive, é ainda mais do que possível que você tenha que pular para um futuro não planejado. A… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Mantendo-se na direção em que você está, o levará a iniciar um ciclo muito positivo em sua vida romântica. Neste dia, poderá sentir que alguém do seu círculo concorda com a expressão…

Dinheiro & Trabalho:

Você não sabe como avançar completamente, sempre há alguns aspectos que podem não estar claros, mas ainda assim, o destino acabará atingindo-o. Se você precisar ficar sem emprego por um tempo, faça-o… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

O céu promove a abertura de caminhos, a busca da felicidade, permitindo-lhe encontrar o seu próprio norte. Assim, deixe a pessoa que você gosta, saber dos seus sentimentos. Ficará surpreso…

Dinheiro & Trabalho:

Você se lançará diretamente para uma nova realidade que pode ser especialmente favorável no mundo dos negócios e para o seu crescimento pessoal. Quando as coisas não dão certo da primeira vez, sempre há… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Sob a influência das estrelas, você não consegue resistir ao chamado de seu coração e, nestes dias, vai conhecer alguém muito interessante. No entanto, os astros recomendam que duvide…

Dinheiro & Trabalho:

Você tem sorte em tudo o que se refere ao dinheiro; pode se sentir com uma boa quantidade disponíveis a seu favor. Mesmo que seja um empréstimo, lembre-se de que todas as ações têm como objetivo garantir… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

É muito provável que hoje você conheça alguém que o impactará desde o primeiro minuto. Será uma verdadeira paixão, e a boa notícia é que o sentimento será recíproco. Isto, sem…

Dinheiro & Trabalho:

Você está em andamento em muitas frentes e o profissional não está ficando muito atrás. Está sabendo como tirar proveito de tudo o que esta crise tem lhe dado. Começando com uma série de acessórios… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Será uma jornada particularmente benéfica, você irradiará sentimentos de amor e carinho, sem escravidão ou medo. Vai sentir de uma forma especial a influência astral. Vai querer…

Dinheiro & Trabalho:

Você poderá notar algum desejo de buscar riqueza em novos âmbitos, mas não comentará ou demonstrará isso a ninguém. É também o momento ideal para aprender uma nova profissão, porque se… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

As estrelas dizem que não é bom adiar os sentimentos que você está sentindo por uma pessoa em particular. É hora de trazê-los à luz e lhe dizer que ficou cativado por ela e que está disposto…

Dinheiro & Trabalho:

Você está seguindo seus próprios padrões profissionais e pode estar amando isso completamente. Aproveite esta etapa que está empreendendo e não deixe nada por fazer. Com os dias, poderá perceber que… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Sente-se especialmente bem quando está ao lado daquela pessoa que o faz se sentir especial. Ela se tornou alguém que conseguiu que superasse todas as inseguranças que tinha. Se…

Dinheiro & Trabalho:

No campo laboral, você está na sua melhor forma e o exibe atendendo chamadas telefônicas a torto e direito. Em casa, acostumado ao uso da tecnologia, tudo pode ser possível. Você será capaz de realizar uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Toda vez que você está na presença da pessoa que gosta, seu corpo vibra. Está com uma vontade de crescer e expandir seu amor nas mãos daquela pessoa especial. Tudo o que quer…

Dinheiro & Trabalho:

Seus momentos de paixão financeira virão durante esta semana. Gastar como antes da pandemia pode acabar sendo um problema maior para você. Cuidado com as coisas que compra ou os serviços que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Você contará com seu carisma e confiança para atrair alguém para sua vida com quem começará a viver uma linda e romântica história de amor. Vai ser firme, mas carinhoso ao mesmo…

Dinheiro & Trabalho:

Há tempo para tudo e, se no final de este dia você começar a trabalhar em um novo projeto, simplesmente faça-o. O momento mais especial da sua vida chegou e será notado no trabalho. Um desafio, mudança… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

A energia da Lua aumenta sua intuição e sua faceta mais romântica. Você precisará do seu parceiro ao seu lado para ouvir suas preocupações e pensamentos sobre essas questões, a fim…

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro deve ser adequado para fazer você vencer o jogo contra o tempo e para eliminar qualquer sensação ruim. Se ainda não recebeu um dinheiro que contava com ele, está na hora de começar a cobrar para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

