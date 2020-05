Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, segunda-feira (18/05)

Horóscopo do Dia para hoje, segunda-feira (18/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você estará muito receptivo com seu parceiro. Ele vai lhe pedir ajuda e conselhos para alguns problemas, a sua forma clara de ver as coisas o ajudará muito. Se você está solteiro, poderá…

Dinheiro & Trabalho: Em todas as relações de trabalho pode haver um rompimento inesperado. Você sabe que pode obter mais por menos e será isso que lhe permitirá tomar uma decisão arriscada. Os grandes problemas… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os planos para hoje vão sair como o esperado. Após um dia cansativo, vai querer se refugiar nos braços da pessoa amada para passar bons momentos. O solteiro vai perceber após alguns…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro é uma maneira de estar presente em um mundo cada vez mais exigente. Você ficará especialmente preocupado com tudo ao seu redor e pode acabar sendo um pequeno problema que pode se… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hoje estará receptivo ao amor. A Lua lhe transmite entusiasmo e alegria que vai querer compartilhar com seu parceiro. O solteiro poderá começar um novo caminho sentimental com alguém…

Dinheiro & Trabalho: Quando as coisas não correm do jeito que você espera, percebe que é por uma razão. Existe um tipo de linha responsável por mover os eventos em uma direção específica. Todo o setor encontra-se igual, você… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje o relacionamento com seu parceiro será mais idílico. Passarão mais tempo junto falando de temas relacionados ao futuro. Isto, os unirá ainda mais. O solteiro deve parar com essa…

Dinheiro & Trabalho: Uma nova porta se abrirá ao seu redor e, certamente será melhor do que o esperado. Ser tão pessimista em alguns aspectos da sua vida significa que quando algo realmente não termina bem, você desmorona… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Será um ótimo dia para fazer atividades junto com seu parceiro que ativem seu intelecto. Podem conversar bastante sobre vários assuntos que criarão memórias novas e felizes…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro que você tem no banco é uma tábua de salvação. Isso o ajudará a passar estes dias com normalidade. Por outro lado, nada o afetará mais do que essas pequenas mudanças organizacionais que podem… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No plano romântico, hoje terá bastante espaço para compartilhar momentos de amor e intimidade com seu parceiro. Desfrute de cada segundo. Se você é solteiro, estará de bom humor…

Dinheiro & Trabalho: Nesse período em que você passa dentro de casa, já percebeu tudo o que pode fazer sem ter que sair. As horas passam de maneira diferente, alguns dias com mais esforço e outros com um pouco de alegria…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje vai se comportar com grande diplomacia e inteligência. Saberá como dar a seu parceiro tudo o que ele quiser e, com poucos recursos, obterá uma grande dose de felicidade. O…

Dinheiro & Trabalho: Você ganhará o dinheiro com facilidade especial. Vai ter uma boa quantia no banco para poder relaxar e ver tudo de uma maneira diferente. Precisa dele para se sentir bem e para poder pagar uma boa quantia… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma emanação excelente de amor chegará até você. Amostras de amor, palavras doces com seu parceiro e alguns outros detalhes, trarão a felicidade ao casal. O solteiro, vai encerrar uma…

Dinheiro & Trabalho: As iniciativas de solidariedade nunca foram tão bem recebidas. Nestes momentos, você pode até começar a trabalhar em primeira pessoa para ajudar aqueles que mais precisam. Desfrute doando seu tempo porque… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No casal, uma atitude de cooperação com seu parceiro pode levá-lo muito além do que você poderia imaginar. Sua confiança fará com que o vínculo do amor revitalize e brilhe por si próprio…

Dinheiro & Trabalho: Basear tudo o que você tem em um único negócio tem seu risco. Se você usar o dinheiro que ganhou para investi-lo de outra maneira, perceberá que as coisas podem se tornar muito mais prósperas. O destino sempre… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Está se sentindo vivo e quer dar sentido ao seu relacionamento. Converse com seu parceiro sobre o que vocês precisam para avançar no vínculo amoroso. O solteiro tem a liberdade…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro acabará sendo uma maneira de realizar seus sonhos que poderiam ser interrompidos. As coisas não são fáceis, mas você não deve desistir de seus sonhos por nada no mundo. Chegará um momento… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você está em um momento de sua vida em que ter um parceiro é importante. Precisa obter o melhor junto dele para realizar seus projetos pessoais. O solteiro saberá distinguir entre…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro se materializará em uma maneira única de ver o mundo. Pessoas que podem superar esta crise porque ainda podem trabalhar e as que não podem. Preto ou branco, é assim como você verá tudo. Para… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Hoje é um dia bom no casal, haverá muita harmonia e a convivência será de maior qualidade. Juntos poderão planejar coisas boas para o futuro, quem sabe uma viagem. O solteiro…

Dinheiro & Trabalho: As novas diretrizes do seu trabalho podem levar você a pensar em um final de festa que pode ser impossível de prever. Terá que receber em primeira pessoa as críticas de uma pessoa muito amada pela… Continue lendo o signo Áries