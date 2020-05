Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, sexta-feira (08/05)

Horóscopo do Dia para hoje, sexta-feira (08/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A Lua vai influenciar você, e seu feitiço pode alimentar seu gosto pela provocação e pela paixão. Vai fazer com que seu parceiro entre no jogo antes de dar o primeiro passo. O solteiro vai…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho acabará sendo um tipo de aventura. Tome o caminho de volta à realidade como algo necessário e obrigatório. Você não será capaz de dizer que não e, de certa forma, será algo que fará com… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Uma boa harmonia sentimental é esperada. Seu parceiro o conhece bem e sabe como usar as ferramentas dele para aliviar as tensões que possam existir no casal. O solteiro vai se apressar…

Dinheiro & Trabalho: Se em um momento deste dia você tiver que enfrentar diretamente certos problemas internos, tenha um pouco de cuidado. Não é uma boa ideia deixar sua genialidade em momentos especialmente… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O relacionamento com seu parceiro será mais profundo. Você se mostrará mais compreensivo, carinhoso e demonstrativo. Vai ser mais autêntico. Se você é solteiro, seu charme…

Dinheiro & Trabalho: Se você perceber que o mundo está jogando contra, não se preocupe, isso não deve afetá-lo financeiramente. Aconteça o que acontecer do lado de fora, você terá que olhar para o seu interior. Sua própria… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: As estrelas prometem um clima relaxado e de cumplicidade no casal. Você não precisará expressar o que sente, porque seu parceiro vai adivinhar tudo. O solteiro, deve mostre-se…

Dinheiro & Trabalho: Você está fazendo o que lhe pedem e isso é bom. Não se sinta mal por não ter muita iniciativa. Nestes tempos, tudo pode acabar sendo um pouco mais difícil, inclusive até encontrar aquele sentimento… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O dia marcará o fortalecimento de seu relacionamento. Seu charme funcionará irresistivelmente e seu parceiro o seguirá em qualquer plano que você propor. O solteiro terá o…

Dinheiro & Trabalho: Você está a salvo de muitas coisas, tem um bom dinheiro esperando-o no banco e isso significa que vai estar preparado para fazer o impossível de várias maneiras. Vai resistir a esta grave crise com grande… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A Lua o tornará mais atraente e sedutor. Seu parceiro solicitará apenas que satisfaça todos os seus desejos. O casal, portanto, terá o vento a seu favor. O solteiro está com sorte, pois…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho se tornará um relacionamento ou vínculo que realmente condicionará sua vida a um nível superlativo. É hora de você atender às suas próprias recomendações. A longo prazo, você as… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: As estrelas mostram que com seu parceiro, você pode alcançar um estado de bem-estar em seu relacionamento, conseguindo aumentar a química e a paixão. O solteiro tem no horizonte…

Dinheiro & Trabalho: Você sabe como criar oportunidades e faz tudo o que pode para avançar, mas tenha cuidado, se começar a abraçar muitos tópicos, pode demorar um pouco mais para chegar até onde deseja estar. Estes não… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje vai sentir uma grande necessidade de ficar grudado com seu parceiro. A lua o ajudará com um pouco de ternura, romance e paixão. Aproveite. O solteiro sentirá o frio da solidão…

Dinheiro & Trabalho: Você está tentando procurar uma agulha em um palheiro em busca de clientes que possam lhe oferecer a estabilidade econômica necessária. Nada é simples, você só precisa ter tempo para conseguir. Se tiver… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O relacionamento com seu parceiro será o mais idílico possível e vocês vão gerar certas invejas, algumas mais saudáveis do que outras, ao seu redor. O solteiro, receberá a ajuda da Lua…

Dinheiro & Trabalho: Seu dinheiro será uma das pequenas coisas que acabarão tornando-se um problema maior. Quando você não pode ter a quantia fixa que tinha em mente, se sentirá abandonado pelo mundo. É hora de mudar… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A paixão renasce dentro de você, vai querer acariciar e beijar o seu parceiro e decidirá experimentar coisas novas na cama. Vocês viverão sua vida sexual sem complexos ou culpa. Para…

Dinheiro & Trabalho: Você poderá ter entre suas mãos algumas vantagens em assuntos pessoais e profissionais. Tudo chega quando o momento é o adequado. Tem feito alguns esforços totalmente necessários para ficar… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Vai querer aproveitar ao máximo este dia com seu parceiro. Estarão determinados a saborear sem restrições os prazeres do amor, mas não tenham pressa. O solteiro está cheio de ilusão…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você sentirá que está realmente distante de sua carreira profissional. Essa separação não é negativa, pelo contrário, o ajudará a se ver como uma pessoa diferente. Você dará prioridade aos… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No momento você é o melhor parceiro do mundo. Faz de tudo para tornar seu cônjuge mais feliz e percebe, no seu olhar, que está fazendo as coisas direito. O solteiro terá dúvidas sobre…