Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, sexta-feira (10/07)

Horóscopo do Dia para hoje, sexta-feira (10/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A influência da lua no seu signo é o que você precisava para se encher de coragem e dizer a quem você gosta o que seu coração sente. Quando o fizer, não se deixe levar pelas ideias…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que não concorde com uma atitude de alguém no seu trabalho, fique na sua e evite discussões, até porque não atinge seu trabalho. O bom hoje é que há notícias sobre uma transação… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A beleza e segurança que emanam do seu corpo e da sua mente são uma espécie de imã que atrai o amor ao seu lado, algo natural no seu signo, por isso espere o melhor e não se deixe…

Dinheiro & Trabalho: Você fará um bom negócio que se concretizará na próxima quinzena. Assuntos profissionais pendentes começam a se mover e junto com eles você recebe sinais da prosperidade que já está circulando… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No amor há surpresas, já que neste dia você descobrirá algo fascinante em alguém que gosta, o que causará grandes alegrias e fantasias em sua vida amorosa. A partir de agora, você descobrirá…

Dinheiro & Trabalho: Errar é humano e hoje isso pode acontecer com você, portanto, se ficar confuso sobre algo errado que pode acontecer no trabalho, não passe o dia se lamentando. Corrija e aprenda no… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você ficará surpreso com a maneira como uma pessoa que você conhece reage a um comentário seu sobre alguém que lhe interessa. Há confissões surpreendentes vindo dela, prepare-se…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, há mudanças que serão implementadas em breve e que lhe deixaram com algum tempo livre durante o dia. O que é bom porque uma troca interessante de idéias com um amigo que conhece… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está se tornando muito exigente no amor, talvez até ciumento e possessivo, por isso, é necessário que você deixe de lado certas inseguranças e siga apenas seu coração, só então…

Dinheiro & Trabalho: Neste ciclo você terá a oportunidade de melhorar suas expectativas de trabalho, tudo o que precisa fazer é verificar os locais onde novas tecnologias estão sendo implementadas e ajustar seu… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se prevê um dia único na sua vida amorosa porque os encontros ou conversas que ocorrem hoje e durante o final de semana podem indicar o início de um relacionamento fabuloso…

Dinheiro & Trabalho: Um tom de crescimento na área profissional está se aproximando. Use da sua criatividade e jogo de cintura para se ajustar à nova etapa e você obterá resultados mais que surpreendentes e positivos… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Com relação à essa pessoa que não abandona seus pensamentos, siga seus sonhos e palpites, você verá como na vida real eles se materializam. Confie na sua intuição, no seu poder…

Dinheiro & Trabalho: Você deve ter cuidado e não aceitar mais responsabilidades do que pode assumir. Trabalho excessivo e sua dedicação em fazer as coisas perfeitamente podem ser muito estressantes e esmagadoras. Não… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você está envolvido por uma onda magnética muito positiva, vinda de quem você conhece, gosta muito, mas que não desconfia do amor que essa pessoa também sente por você…

Dinheiro & Trabalho: O ciclo planetário em que você está vivendo marca um estágio de transformações em sua vida e alguns nativos do signo deixam um emprego, iniciam outro ou se dedicam a fazer algo totalmente… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É o seu dia e a paisagem astral que o cerca é muito favorável em todos os sentidos, pois a Lua transmite aquele tom romântico e intuitivo que seu signo precisava tanto para poder expressar…

Dinheiro & Trabalho: Seu esforço compensa e no final do dia você ficará muito satisfeito com os resultados alcançados, seu trabalho não está sendo ignorado, por isso, faça tudo dentro do prazo, planeje suas atividades de acordo… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Separe o que você pode alcançar e o que é apenas uma ilusão ou um sonho com relação à alguém que vai despertar sua atenção nos próximos dias, porque se você insistir em algo…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho você está sob uma influência magnífica que não apenas permitirá prosperar financeiramente, mas também receber os reconhecimentos e honrarias pelo que tem feito nos últimos… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Existem mudanças inesperadas no amor que podem colocá-lo em uma posição de desvantagem agora se você não agir rapidamente. Então, se você gosta dessa pessoa, não pense…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um estágio de crescimento profissional e precisa agir com determinação, convicto do que quer e com a sensação de segurança que o caracterizam. A fortuna está favorecendo você e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É um ciclo em que encontros ou declarações inesperadas acontecem, especialmente de alguém que pode se tornar uma pessoa muito especial. Logo você receberá uma prova daquilo que…