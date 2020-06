Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, sexta-feira (12/06)

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (12/06). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Hoje você se sente um pouco triste e confuso, mas tudo vai mudar no decorrer das horas porque receberá uma mensagem ou ligação de alguém que você gosta há muito tempo. Tenha…

Dinheiro & Trabalho: Há uma situação profissional incômoda que começa a virar a seu favor, já que receberá uma proposta de mudança de cargo e função, para algo muito melhor. Ao mesmo tempo, entrará em um momento… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Este é um dia de muito movimento e sensações mistas, existem várias emoções e sensações que o envolvem durante esse período astral, você sabe que essa pessoa gosta de você…

Dinheiro & Trabalho: O trânsito da Lua atua fortemente em seu cenário de trabalho e você descobre que todos seus esforços não têm sido em vão. Uma nova posição, com melhor remuneração, espera por você em um outro… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Mesmo que você agora esteja sozinho, separado ou divorciado, sua vida interior é revitalizada e as possibilidades de romance estão próximas, você percebe isso e já está experimentando…

Dinheiro & Trabalho: Para colocar em operação um plano de trabalho novo e ousado, você precisa da colaboração de outras pessoas. Não tente impor suas idéias, mas as convença com argumentos, porque se você não trabalha… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você se deparará com uma situação imprevista porque uma inesperada declaração de amor transformará radicalmente sua visão dessa pessoa que você também gosta. Apesar de sua…

Dinheiro & Trabalho: Há oportunidades que aparecem apenas uma vez e são tão necessárias quanto o ar que você respira, por isso, fique alerta, porque pode ser uma ligação sobre um trabalho que você estava esperando… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seu charme e beleza natural está cativando uma pessoa que é muito tímida; portanto, se você estiver interessado no amor dela, deve agir com um pouco mais de discrição, algo que é…

Dinheiro & Trabalho: Um estágio de solidez e estabilidade profissional e financeira é previsto em sua vida. Um ciclo de dinamismo e muito entusiasmo está chegando, que você deve viver com toda a intensidade que conseguir colocar… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seus horizontes sentimentais se expandem e se você estiver sozinho, procurando companhia, agora começa um bom ciclo para estabelecer contatos e criar novas amizades, e uma…

Dinheiro & Trabalho: Há dinheiro em seu horóscopo, na forma de uma nova remuneração ou algo inesperado vindo de alguém, portanto, esteja preparado para mover suas energias de uma forma positiva que trará essa… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Ao pensar nessa pessoa, ao falar com ela, ouça sua voz interior que indica o melhor caminho a seguir e você não errará. Defina bem os sentimentos, separe-os das emoções. Tente se…

Dinheiro & Trabalho: Sua diligência e senso de trabalho trarão resultados positivos. Você se sentirá satisfeito com o que alcançou e com a maneira concreta em que as dificuldades cotidianas são resolvidas. E como tudo que… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Uma surpresa espera por você, porque há a possibilidade de um encontro com alguém que foi muito especial no passado e que ressurge em busca de uma segunda oportunidade, algo…

Dinheiro & Trabalho: Quando você decide o que quer fazer com sua vida, ninguém lhe segura, porque você sabe o que precisa ser feito para avançar na profissão e nas finanças. Contudo, é aconselhável definir metas possíveis e tentar… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você viverá momentos muito intensos no amor, à medida que os dias passam a intimidade com essa pessoa crescerá e o amor se mostra ser possível entre os dois. Sua imaginação…

Dinheiro & Trabalho: Um novo emprego é real, mas espere um pouco para celebrar, até ter os contratos e assinaturas necessários em suas mãos, depois, proceda conforme achar apropriado, mas, enquanto isso ainda… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje é um momento em que você descobre as intenções e o que essa pessoa esconde há tanto tempo. O amor não há como esconder, é como um livro aberto, onde você pode ler toda…

Dinheiro & Trabalho: Uma pessoa que você não vê há algum tempo lança luz sobre um projeto de negócios, dentro da sua área e que se mostra muito próspero. Ouça, pesquise e participe desse empreendimento. Hoje será um dia… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor não force situações porque, se você se apressar e ficar muito em cima o tempo todo, poderá afugentar essa pessoa. É bom expressar o que você está sentindo, mas não…

Dinheiro & Trabalho: Há uma certa propensão a se distrair um pouco, então você deve se concentrar mais quando estiver fazendo seu trabalho. Quanto aos que estão procurando emprego, este será um bom estágio… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Abra seus olhos, porque um estranho começa a ganhar importância em sua vida e, aos poucos, você percebe que está pensando nessa pessoa mais do que deveria. Isso é muito bom porque…