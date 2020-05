Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, sexta-feira (15/05)

Horóscopo do Dia para hoje, sexta-feira (15/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O amor considerado perdido não existe mais neste dia e, com as boas perspectivas em seu ambiente, não há nada impossível para sua força de vontade e determinação quando pensa…

Dinheiro & Trabalho: Você conseguirá concluir um negócio com um estrangeiro. Uma questão legal é resolvida a seu favor e você recebe a compensação financeira esperada. Você está no caminho de soluções importantes para… Continue lendo o signo Touro

Publicidade

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Lembre-se de que no amor tudo é possível e mesmo que você possa se sentir um pouco decepcionado por ter colocado muita esperança em alguém e ter descoberto que não era o que…

Dinheiro & Trabalho: Não desanime com as mudanças de emprego que estão acontecendo ao seu redor, porque, embora possam parecer complicadas, a boa notícia é que serão para o seu bem. Muitas vezes, as situações que… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Este é um período muito positivo para os solteiros, porque o amor está muito próximo; no entanto, se você tiver um parceiro, evite as complicações que podem surgir, mesmo que seja…

Dinheiro & Trabalho: Está chegando uma mudança de cenário econômico que permitirá que você invista seu tempo e conhecimento de uma maneira melhor e com maiores possibilidades de ganhos financeiros. Você realizará um… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não deixe a desesperança ofuscar seu caminho para o amor. Tudo pode mudar, novos ventos soprarão a seu favor, mas para fazer isso, primeiro você terá que elevar seu espírito porque…

Dinheiro & Trabalho: Seja prático e obterá o que procura em termos de dinheiro já que certos ideais, diante da atual situação, são incompatíveis com seus objetivos. Mas nada que você não consiga fazer daqui a pouco. Contudo, há… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Momentos muito gratificantes estão chegando. Você está iniciando algo bonito com alguém que deve desfrutar intensamente para poder tirar proveito de cada dia. É uma pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Em alguns dias você receberá um dinheiro extra e nova oportunidade de fortalecer suas finanças. Embora pareça algo estranho, siga suas intuições e não desanime por

nada ou por ninguém. Não hesite e vá em… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Ao contrário do que você imagina, novos caminhos se abrem na sua vida amorosa. A vida irá surpreendê-lo porque terá a oportunidade de ser feliz pelo seu desejo de ter ao seu lado…

Dinheiro & Trabalho: Novos incentivos surgirão no trabalho, situações que, quando enfrentadas e resolvidas, ajudarão você a alcançar o que procurava há muito tempo. Há também uma oportunidade de trabalho… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não perca a esperança em um futuro melhor para a sua vida quando se trata de amor. Você tem tudo a seu favor para que um caso de amor com alguém que muito lhe interessa…

Dinheiro & Trabalho: Ciclo favorável em termos de dinheiro, aproveite essas oportunidades que aparecem, pois elas podem não se repetir. Hoje é um bom dia para olhar para a sua vida profissional e decidir que tipo de ajustes você… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você verá como o amor lhe sorri e, se você se sentir inquieto ou inseguro com relação a alguém que gosta, perceberá que não passa de uma fantasia da sua parte porque o que essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Se em um determinado momento você não sabe o que fazer, é melhor adiar a decisão, lembre-se de não tomar nenhuma resolução drástica em um estágio de grande euforia ou depressão. A coisa mais importante… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A partir de agora, tudo pode lhe acontecer no campo do amor. Existirá uma pessoa bela e misteriosa que se aproximará de você e que causará sensações pelas quais você nunca passou…

Dinheiro & Trabalho: Seu horóscopo indica abundância, onde você sairá de alguns problemas pendentes relacionados ao seu orçamento. Agora você está iniciando uma fase de crescimento econômico que o ajudará a recuperar o… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você espera grandes coisas do amor, mas não fique desapontado se as coisas não correrem como você deseja nesse momento porque na sua vida amorosa há alguém, que embora…

Dinheiro & Trabalho: Não há nada perturbador na sua esfera de trabalho e, com a criatividade e a originalidade que caracterizam o seu signo você alcançará o impossível. Mesmo assim, é possível que hoje em dia você esteja um… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma ligação ou uma mensagem que você não espera abre as portas do amor através de alguém próximo ou daquela pessoa que uma vez fez você vibrar com paixão e que está pensando…

Dinheiro & Trabalho: São resolvidas situações que aparentemente eram muito difíceis e agora muitos dos seus sonhos são realizados. Existem muitos caminhos que se abrem à sua frente na sua vida financeira e a vibração que o cerca… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O amor será tudo em sua vida a partir de agora, não haverá nada que possa superar o sentimento e a emoção que você sente quando se encontrar com alguém que gosta e que está há…

Dinheiro & Trabalho: Seu senso espacial está em um momento muito sensível e você age como uma esponja pegando tudo o que acontece no ambiente da sua profissão. A energia direta de seu governante ajudará você a… Continue lendo o signo Áries