Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, sexta-feira (22/05)

Horóscopo do Dia para hoje, sexta-feira (22/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As estrelas o enchem de ilusões, estará muito criativo para que os planos que você propõe ao seu parceiro, sejam executados com sucesso. Se você é solteiro, vai ter conversas emocionantes…

Dinheiro & Trabalho: O que dentro de uma empresa é um trabalhador essencial, fora dela, você é uma pessoa simples que luta para sobreviver. Os assuntos não estão tão claros quanto pensava. No momento em que puder pensar… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Com seu parceiro, vai querer aproveitar momentos cheios de magia, mas dentro das paredes da sua casa. Pode prepara um jantar daqueles que fazem história. Se você é solteiro, saberá…

Dinheiro & Trabalho: Há ainda uma pequena parte de dinheiro na sua conta para servir as pessoas ao seu redor. Quando as coisas não vão indo bem, você percebe imediatamente. Vai verificar atentamente todas as suas contas para… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No casal, haverá uma calma muito saborosa. Você saberá como adicionar tempero ao seu relacionamento e sua cama ficará cheia de fogo ao anoitecer. Se você é solteiro, durante estes…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro às vezes pode se tornar uma fonte de infelicidade ou também de felicidade. Você gosta de fazer compras e pode realmente ter vontade de fazê-lo, mas no momento não será possível. Terá que sucumbir… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Seu amor e paixão pelo seu parceiro vai estar muito acentuado. No plano sexual, você procurará coisas novas e incomuns para provar com ele. O solteiro não temerá a rejeição e partirá…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro é uma prova de tudo o que você realizou durante esses dias. Uma maneira de investir suas horas fazendo o que mais gosta e desfrutando de uma série de benefícios importantes. Nem todo mundo tem… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A comunicação com seu parceiro será boa e você saberá como interpretar a arte da sedução através do diálogo. Até a conversa mais trivial pode ser tingida de erotismo quando sai…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que o dinheiro não o faça feliz como desejaria. As coisas geralmente seguem uma direção diferente quando há uma crise diante de você. Por mais que deseje que tudo em suas mãos seja consertado… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No amor, algo em você decidiu viver o relacionamento ao máximo. Você quer deixar de lado as diferenças e se concentrar mais em seu parceiro. O solteiro vai encontrar alguém que lhe…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho pode se transformar em um pequeno problema nos dias de hoje. É apenas uma maneira de ver a chegada de uma transformação que converterá as fraquezas em forças. Você aproveitará o tempo… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você encontrará o caminho certo para que seu relacionamento seja saudável e feliz. Vai ver verá as coisas sob uma nova luz. O solteiro prestará mais atenção ao conteúdo do que à parte…

Dinheiro & Trabalho: Neste emprego que você tem, não tem muito tempo para descansar. Você está iniciando uma série de etapas que foram executadas da melhor maneira possível. Mas deve prestar atenção, se não tem um… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A Lua brilha na zona do casal e promove entendimentos baseados em acordos justos. Você nem sempre deve ceder, certo? O solteiro entenderá que ele é o único responsável por sua…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho pode ter sofrido alterações, o que pode acabar sendo um tipo de gerador de instabilidade. Você realmente quer que tudo mude, mas não é fácil. Na pior das hipóteses, estará tão ciente de alguns… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu magnetismo sexual e carisma pessoal tornarão este dia um bom momento para sua vida amorosa. É provável que afeto, bondade e atenção ao seu parceiro seja sua marca ao longo…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro que está gerenciando pode ser uma pequena parte do que precisa neste momento. Você é uma pessoa que sempre tem algo para poder avançar ou suportar certas dificuldades. Tenha cuidado… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Todos os seus sentimentos e a profundidade de seu desejo pelo seu parceiro serão postos à prova pelos astros, que lhe darão possibilidades incríveis para melhorar seu relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro se tornará uma peça chave. Sem ele, você não será capaz de realizar muitas das atividades que tinha em mente. Neste dia, vai ter que se controlar, os prazos parecem claros e, embora você não… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje, os sentimentos tomarão um lugar primordial. Você não apenas será capaz de comunicar o que sente, mas também poderá demonstrar com ações. Se você é solteiro, o novo estágio…

Dinheiro & Trabalho: Ir avançando aos poucos lhe dará uma perspectiva diferente da sua situação. Esse plano de recuperação, com uma dívida que pode parecer perpétua, pode acabar fazendo você se sentir melhor. Tenha cuidado… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Com seu parceiro há muita harmonia e a convivência está muito melhor. Hoje é o dia ideal para planejarem uma futura viagem, após o confinamento. O solteiro terá que ser mais paciente…

Dinheiro & Trabalho: Seus principais problemas estarão perto de serem resolvidos. É recomendável que você comece a procurar novas ideias ou converse com especialistas para poder assumir as rédeas do assunto. Tudo… Continue lendo o signo Áries