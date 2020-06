Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, sexta-feira (26/06)

Horóscopo do Dia para hoje, sexta-feira (26/06). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Tudo se agita nesses dias para você, surgirão diferentes situações de transformação que, a cada dia, o aproximarão de alguém que está prestes a se cruzar na sua frente. Amor, romance…

Dinheiro & Trabalho: Existem perspectivas muito boas para os profissionais deste signo que procuram emprego, já que logo oportunidades serão abertas. Mas, para isso, precisam estar receptivos a tudo que começa a acontecer… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A Lua em seu signo transmite aquele tom de entusiasmo e alegria que torna tudo um motivo para comemorar, mesmo em meio a situações difíceis. Por isso, não pense mais e hoje mesmo…

Dinheiro & Trabalho: Prepare-se para algo novo, já que uma ofertas e proposta cairá sobre você vindo daquele lugar que você deseja trabalhar há muito tempo. A Lua em seu signo acentua seu entusiasmo e iniciativa, despertando… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Neste ciclo, que começará na segunda-feira, está chegando um período transformador. Você está prestes a experimentar uma intensa aventura sentimental que pode virar algo mais sério…

Dinheiro & Trabalho: Durante esta etapa que você está vivendo de uma maneira nada tradicional, mas muito produtiva, ouvirá propostas de trabalho e, ao mesmo tempo, notícias de mudanças positivas no ambiente em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Algo bonito está chegando relacionado ao amor, mas que você deve saber lidar para que ele não escape, como já aconteceu outras vezes. Ao se encontrar com essa pessoa, idéias tristes…

Dinheiro & Trabalho: Suas questões de trabalho estão melhorando, mesmo que não pareça para você, e o principal é que em alguns dias começará a trabalhar em algo que realmente lhe satisfaz. Sua dedicação será recompensada, apenas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você entrará em um estágio muito importante dentro de sua realidade sentimental a partir de hoje, você se sentirá mais em sintonia com a sua verdadeira natureza, com isso, o amor…

Dinheiro & Trabalho: Está chegando um estágio de total transformação em sua vida profissional. Vá preparando bem suas coisas, revendo seus conhecimentos e recursos que você tem à sua disposição, pois a partir de agora… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: De repente há uma transformação total de sua personalidade e sua maneira de ver a realidade e embora você ainda não esteja como gostaria, a boa notícia é que, à medida que o próximo…

Dinheiro & Trabalho: Se você está procurando emprego, canalize e direcione sua energia na direção certa, sem pular de um lado para o outro com a influência daqueles que se aproximam para oferecer coisas que eles não podem… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Dentro de alguns dias, a ação do planeta do amor, trará uma notícia muito boa para sua vida, o que você precisa fazer é relaxar, ficar mais leve e abrir seu coração para o amor que agora…

Dinheiro & Trabalho: Um estágio feliz na sua vida profissional começará em breve, o que, devido às atuais circunstancias, o ajudará muito a recuperar a confiança perdida e a se projetar de uma maneira mais concreta dentro de sua realidade de trabalho. Os nativos do seu signo têm uma boa reputação como… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Existem possibilidades de romances, novas aventuras e, especialmente, um encontro não planejado e incomum que testará sua capacidade de se surpreender. Em outras palavras, é…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, apesar das dificuldades, continue aplicando sua iniciativa o tempo todo, porque as idéias que lhe estão ocorrendo estão dando resultados e, a cada dia que passa, você notará como seu prestígio aumenta no local em que você está empregado atualmente. Os resultados virão em… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Nos últimos dias deste mês sua vida amorosa será envolvida com uma áurea de conquista, sedução e atração, e espontaneamente você ouvirá de alguém palavras que sempre sonhou…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você se sentirá sobrecarregado por suas responsabilidades, mas nada que o que desmotive. Mantenha os olhos abertos, pois pode haver um movimento no qual você será mencionado como possível… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Não fique eternamente nessa indecisão de falar ou não quando se trata de conquistar a sua felicidade, não queira ter todas as certezas em suas mãos. Você já demorou muito para dizer…

Dinheiro & Trabalho: Como resultado de um período com muito investimento em todos os sentidos, os próximos dias serão carregados devido a um grande número de solicitações e tarefas que o manterão ocupado o tempo… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Alguém que vê a vida de uma maneira muito peculiar vai lhe encontrar e com o passar dos dias, as conversas entre vocês não terão hora para acabar. Com essa pessoa você descobre um…

Dinheiro & Trabalho: Você enfrentará um cenário de trabalho muito diferente do que você pensou que iria experimentar, há todo um mundo de possibilidades para que você seja bem-sucedido, apenas procure constantemente se… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Certas situações que o perturbam serão eliminadas e agora você deve concentrar sua atenção no que tem atualmente à sua frente, uma pessoa que você com certeza vai gostar e muito…