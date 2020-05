Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, terça-feira (12/05)

Horóscopo do Dia para hoje, terça-feira (12/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje vai encontrar apoio em seu parceiro na hora de tomar decisões. Quanto mais você falar com ele, melhor vai se sentir. O solteiro terá a possibilidade de viver situações emocionantes…

Dinheiro & Trabalho: Sempre há um pequeno vislumbre de sucesso que você ainda sente. Há um momento em sua vida para poder redirecionar seu trabalho para o que realmente gostava. Ganhar dinheiro era a maneira de expressar essa… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Para poder desfrutar de um espaço de intimidade com seu parceiro, deverá mudar a rotina na sua casa. Não deixe que nada os interrompa. O solteiro iniciará uma conversa agradável…

Dinheiro & Trabalho: Se anda procurando algo na internet, sempre há tempo para fazer uma compra de última hora que pode lhe oferecer a tranquilidade de que você precisa. Algo que o faz especialmente feliz e que acabe sendo muito… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No campo do amor, hoje será um dia calmo. Aproveite a configuração astral para fazer algo especial com seu parceiro. Passem um tempo de qualidade juntos. O solteiro terá uma oportunidade…

Dinheiro & Trabalho: A reativação do seu sistema de trabalho envolve a preparação de tudo para que ele funcione efetivamente, tal e qual como vinha sendo antes da crise. Você pode ver como cada um dos aspectos que o preocupa não… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Vai se encontrar desfrutando com seu parceiro de um maravilhoso estado de bem-estar emocional. A Lua lhes fornece o entendimento necessários para se sentirem felizes. O solteiro

poderá…

Dinheiro & Trabalho: Haverá certos momentos deste dia em que você desejará viver sua vida anterior, embora nem sempre seja possível. Aferrar-se àquilo que o universo parece querer tirar do seu caminho nunca foi uma boa ideia. Deve… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: As coisas no casal vão melhorar, poderão continuar a construir sonhos e projetos e, juntos, fazer planos importantes para o futuro. O solteiro não deve aceitar qualquer pedido de namoro…

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias, vai receber uma ótima notícia que você realmente não esperava e que irá lançar um pouco de luz sobre sua carreira. Na pior das hipóteses, sempre pode encontrar espaço para poder… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje, uma variedade de possibilidades se desdobra para lhe oferecer momentos de intimidade gloriosa com seu parceiro. Aproveite cada momento. O solteiro, será capaz de romper…

Dinheiro & Trabalho: Esse trabalho que você realizará hoje ou que começará a considerar pode dar o tempo que você precisa para se organizar. Estar em casa permitiu que você soubesse em todo momento o controle que… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje é um excelente dia para comunicar seus desejos e compartilhar seus sonhos com seu parceiro para o futuro próximo. Vão fortalecer o vínculo entre vocês. O solteiro será surpreendido…

Dinheiro & Trabalho: Neste ponto de sua carreira, você perceberá as boas estratégias que tem gerado e que podem acabar sendo as que fazem toda a diferença na sua vida econômica. Tudo acabará sendo da melhor maneira possível, se… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você tem um parceiro de anos, está em um momento em que a vida íntima ganhará um impulso especial e isso fortalecerá o relacionamento. O solteiro aprenderá com suas experiências…

Dinheiro & Trabalho: A realidade do seu trabalho muda a cada momento e o faz de uma maneira que o condiciona a ele. Se ontem você tinha muito claro sobre o modo como começou a equilibrar suas contas, hoje não o… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Para construir um vínculo mais forte, seu parceiro e você devem aceitar a outra pessoa inteiramente como ela, alcançando uma conexão mais estável. O solteiro está seguindo o caminho…

Dinheiro & Trabalho: A melhor coisa que você tem é uma maneira de trabalhar totalmente dedicada ao que faz. Sabe perfeitamente a importância de estar sempre disponível e faz o impossível para satisfazer todos os seus… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Liberte sua espontaneidade. Neste dia, não esconda seus sentimentos. Seu parceiro precisa ouvir suas palavras. Fazer isso fortalecerá seu relacionamento. Se você está solteiro, experiências…

Dinheiro & Trabalho: Suas novas sensações são uma espécie de prelúdio para o que virá. Parece que, apesar da escuridão, você percebe um pouco de luz e isso pode ser bom. Um e-mail ou uma mensagem de encorajamento… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Quebre a rotina no relacionamento, faça algo ousado que se encaixe muito bem com a paixão e o romantismo. Seu parceiro vai adorar. Se você é solteiro, o que pensou ser uma experiência…

Dinheiro & Trabalho: Haverá momentos deste dia em que você desejará deixar de lado seus negócios e procurar outras alternativas. As coisas nem sempre são como se espera, a realidade cria um certo dinamismo ao nosso redor e neste… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: É muito provável que realize projetos com seu parceiro, tomarão decisões importantes para os próximos meses e vão fazer coisas novas para reanimar o relacionamento. O solteiro, vai…

Dinheiro & Trabalho: Sempre há um ponto em que você realmente começa a perceber o que está acontecendo ao seu redor. O dinheiro sempre acaba sendo o que o preocupa, mas tome cuidado, porque essa atitude um tanto mesquinha… Continue lendo o signo Áries