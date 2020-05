Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, terça-feira (19/05)

Horóscopo do Dia para hoje, terça-feira (19/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você verá como o amor reina em sua vida a partir de hoje. A influência da Lua lança você na conquista, então anule receios, medos e inibições e dirija-se diretamente à pessoa que gosta…

Dinheiro & Trabalho: Seu governante se colocará em um aspecto muito favorável para você, o que indica um estágio ativo em sua vida, já que sua energia retrógrada está sendo disparada de maneira positiva. Várias atividades… Continue lendo o signo Touro

Publicidade

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Quando se trata dessa pessoa que tanto lhe atrai, dê espaço ao amor, à sua felicidade e não se preocupe com a opinião dos outros. Você tem direito a ser feliz e ninguém o direito de poder…

Dinheiro & Trabalho: Se você não tem um emprego, verifique e explore na Internet, pois na rede sempre há ofertas para todos que têm paciência para procurá-lo. Você ficará surpreso com quantas coisas você pode fazer desde… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É provável que ocorra uma interrupção em seus planos, que o force a tomar uma decisão diferente daquela que você pensou relacionado a poder entrar em contato com quem você…

Dinheiro & Trabalho: Trabalhe para o futuro, mas não descuide o presente, porque a qualidade do seu futuro depende da maneira como você vive hoje. Há probabilidades de alterações de cargos e funções no trabalho em… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O que você achou perdido retorna à sua vida. A atual posição planetária permitirá que você tome as medidas necessárias para atrair uma pessoa com quem você tem muito em comum…

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo de preocupações e instabilidades no trabalho termina e agora começa o período de crescimento, desenvolvimento e prosperidade. Está previsto um novo ciclo profissional e se você estiver aguardando… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Sua vida íntima muda de maneira positiva. Apaixonado por alguém, você está no caminho certo, mas inquieto devido a que tudo está no ar. Não crie cenas de ciúme, mesmo se você…

Dinheiro & Trabalho: O momento é de discrição, mesmo se você estiver tentado a falar sobre o que está passando pela sua cabeça. Reserve um tempo todos os dias e visite sites onde você pode encontrar materiais que o inspiram… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Sempre mantenha sua atitude positiva, tire as ideias negativas da sua mente e aproveite a parte construtiva desse aspecto planetário de hoje para fazer algo diferente. Mostre…

Dinheiro & Trabalho: Você está pensando na possibilidade de mudar algo em sua vida profissional, talvez um trabalho extra que permita ganhar dinheiro adicional ou realizar uma nova atividade mais alinhada ao seu… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Quando estiver diante de quem gosta, não deixe sua sinceridade ser confundida com insensibilidade ou falta de tato, pois isso não tem nada a ver com você e assustaria a pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: O sucesso o segue nas finanças e em alguns dias você verá resultados tangíveis em resposta aos seus esforços hoje. Não seja impaciente, espere um pouco e não force as situações, porque tudo está indo… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você procura um novo relacionamento, participe mais nas mídias sociais, onde pode entrar em contato com novas pessoas. Não há razão para alguém como você, sempre alegre e disposto…

Dinheiro & Trabalho: No próximos dias você conduzirá negócios ou receberá oportunidades, nas quais há possibilidades de contratos futuros e ganhos financeiros acima do esperado. Abra-se para novas ideias e modelos… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Uma nova cena sentimental está se abrindo à sua frente, já que você vai receber com grande felicidade o reencontro com uma pessoa que nunca deixou de amar você e que não vê há…

Dinheiro & Trabalho: Quando se trata de dinheiro e negócios, é hora de seguir uma meta de maneira consciente e disciplinada. Com essa atitude, você alcançará o que parecia impossível. Há dinheiro em seu horóscopo associado a… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você recebe boas notícias sobre alguém que está ausente há algum tempo e que o fará feliz, mas ao mesmo tempo aproxima-se a definição de uma situação com uma outra pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Se sente que os seus problemas de dinheiro nunca se resolvem, analise seu orçamento mensal e elimine gastos sem sentido, use sua inteligência, que é forte, e verá resultados positivos rapidamente. No trabalho… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A vida é composta de pequenos detalhes, por isso, não perca as oportunidades ou ignore as ocasiões em que você pode ser mais atencioso e arrojado ao demonstrar o interesse por…

Dinheiro & Trabalho: Você tem perspectivas de negócios muito boas à sua frente, mas está em suas mãos aproveitá-las e não se deixar levar por aqueles que somente enxergam o lado difícil das coisas. Use seu entusiasmo, talento e… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor tudo se transforma, as coisas que pareciam difíceis e impossíveis de alcançar no amor se tornam realidade e, nesse dia, você terá a prova. Surgirá uma pessoa em sua vida e com…

Dinheiro & Trabalho: Neste ciclo você põe fim a certas estratégias que não estavam lhe dando bons resultados. O mais importante no momento é você manter um objetivo, segui-lo e cumprir seus propósitos. Evite se envolver em… Continue lendo o signo Áries