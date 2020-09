Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (01/09)

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (01/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma nova pessoa vai se cruzar na sua vida, atraindo você como um ímã. Vai imaginar como seria estar ao lado dela todos os dias, porque ela tem alguns aspectos que acha fascinante…

Dinheiro & Trabalho: O bom senso brilhará em seu dia, você se preocupará com sua situação material atual de forma concisa e sua intuição o guiará para o sucesso. Apenas tem que definir claramente seus compromissos e respeitá-los… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Os astros dizem que você está a um passo de formalizar uma relação com uma pessoa com quem parecia que não ia dar certo e mesmo assim tudo dá sinais de progresso e compromisso…

Dinheiro & Trabalho: Você percebe que a sorte está do seu lado, que as coisas que ontem pareciam complicadas hoje estão se encaixando muito bem, e também, vai poder se livrar de algumas dores de cabeça. Vai recuperar as ilusões que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: As estrelas abrem uma janela para o amor dentro do ambiente do grupo. Se você faz parte de um grupo, não importa de que tipo, é provável que dentro desse ambiente social comece…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você estará cumprindo todas as suas obrigações sem problemas ou perturbações. Será capaz de responder a todas as demandas que receber sem problemas, embora possa sentir que a pressão altera seus nervos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você sonha em viver um grande amor, apaixonado e exclusivo, digno de um conto de fadas como os que escutou na sua infância. Pode ficar feliz porque seu desejo pode estar mais perto…

Dinheiro & Trabalho: Na sua frente existem muitas possibilidades de ganhar dinheiro graças ao seu trabalho: o crescimento está ao seu alcance, se você se colocar em um ponto de destaque correto. Aumente sua autoestima e veja tudo… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Tudo acontecerá da melhor maneira nos assuntos do coração. Você terá uma aura especial, podendo conquistar essa pessoa. Será mais ousado e falará o que sente por ela. Poderá…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho o ambiente com seus colegas será de boas vibrações e camaradagem. Você executará suas tarefas de maneira organizada e as entregará ainda mais cedo do que o esperado. Nas reuniões todas as… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A melhor arma que terá no campo do amor será a empatia. Com esta qualidade você pode ir tão longe quanto quiser, especialmente se quiser conquistar alguém. Essa pessoa vai valorizar…

Dinheiro & Trabalho: Você aprecia as transformações importantes que começaram a ocorrer em seu trabalho. Elas estavam acontecendo gradualmente, mas agora percebe isso muito mais. Sabe que nesta vida tudo tem que evoluir e… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você está sentindo uma espécie de palpite que indica de uma maneira sutil que o amor não deixou sua vida, muito pelo contrário. A pessoa que se mostrava indiferente a você agora começa…

Dinheiro & Trabalho: Quanto à sua profissão, estão previstos bons resultados, tanto em termos de trabalho quanto economicamente. Certamente não serão imediatos, mas o caminho para o sucesso está indicado. Isso deve lhe… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No terreno amoroso pode se apaixonar novamente, terá a oportunidade de conhecer alguém que fará seu coração bater descontroladamente. Terá várias oportunidades para entrar…

Dinheiro & Trabalho: No terreno laboral, neste momento de sua vida, você deve reagir e tentar alcançar mudanças notáveis neste setor. Então, será possível ter uma sorte especial em novos projetos e em todas as novas oportunidades que… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A sua previsão neste campo não poderia ser melhor, um amor surgirá em sua vida que o encherá de esperança e felicidade na mesma medida. Esse relacionamento vai melhorar consideravelmente…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, as coisas correrão bem para você. Planejou suas ações com sabedoria e racionalidade, e com isso, não só conseguirá resolver os problemas com mais eficiência, mas também obterá melhores… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você tem muitos ingredientes para desfrutar de um bom clima de amor junto dessa pessoa. Vai sentir como vagueia por um ambiente feito de suavidade, ternura e delicadeza. Seu…

Dinheiro & Trabalho: Seus projetos profissionais terão boas chances de sucesso nos próximos dias. Os contratos terão as melhores condições para você, vai gostar de ver tudo de um ponto de vista positivo e esquecerá qualquer drama. No plano… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As estrelas revelam que o relacionamento com alguém que gosta está tomando outro rumo. Esta nova virada de eventos definirá o curso para sua vida. Vocês têm a cumplicidade e a…

Dinheiro & Trabalho: Você terá uma abordagem positiva para ver o mundo e as coisas que acontecem nele, isso no campo profissional se traduz em uma maior confiança em si mesmo e nas suas chances de sucesso. Vai gastar algumas horas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Vai se tornar um detetive particular e descobrirá tudo sobre a pessoa de quem gosta. Vai mergulhar na internet e navegar nas redes sociais até encontrá-la. Descobrirá seus gostos e forma…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, sua cabeça terá um ritmo convulsivo, você vai deixar e retomar projetos numa mistura de entusiasmo e paradas. Parece que o tempo passa rápido demais, ou pelo menos é o que sentirá. Isso o fará pensar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

