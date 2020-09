Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (04/09)

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (04/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje, mais do nunca, ao se encontrar ou falar com essa pessoa, deixe-se guiar pelos seus instintos, não force nada. Você ainda não terá uma resposta concreta, mas é apenas uma questão…

Dinheiro & Trabalho: Você entra agora no caminho adequado para melhorar suas finanças, mas precisa se mover rapidamente para tomar conta de uma oportunidade muito real que lhe proporcionará uma outra condição de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Quando você pensa no amor, especialmente em quem gosta, lembre-se que as coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer, não antes nem depois, acalme-se e espere, algo de…

Dinheiro & Trabalho: Há o ambiente ideal para você iniciar um trabalho por conta própria, fazendo o que gosta, sua produtividade aumentará muito e terá uma renda adicional que permitirá que faça certas coisas até então… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O material é importante, mas não deve determinar você, e sim suas atitudes e caráter. É conveniente que aprenda a separar uma coisa da outra, a pessoa e o amor que entrega deve estar…

Dinheiro & Trabalho: Há algo no ambiente de trabalho que o fará querer mudanças, mas elas não virão por conta própria., você precisará ser quem as provoque, por isso, tome as rédeas da sua vida profissional e pare com essa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No amor, chegou a hora de apostar em novas emoções, em viver a vida plenamente, do seu jeito, que é quando atrairá alguém que se encantará com seu estilo. O mesmo de sempre, obviamente…

Dinheiro & Trabalho: Começa um período em que você executará facilmente novas tarefas no trabalho e com sua atitude e facilidade para assimilar novos conhecimentos, saberá como chamar a atenção de pessoas fora da sua… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A solidão pode ser deixada para trás, o amor pode estar próximo, há no seu horóscopo um encontro casual com alguém que se tornará algo mais que uma amizade. Tudo acontecerá assim…

Dinheiro & Trabalho: Junto com um novo ciclo de desenvolvimento profissional, você receberá suporte para resolver seus problemas financeiros. Faça o que for necessário para que eventos semelhantes não aconteçam… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Também no amor você é muito criativo e cheio de ideias, mas se não investir mais da sua parte, a vida não o recompensará no amor. A pessoa dos seus sonhos, a que está sempre presente…

Dinheiro & Trabalho: Surgirá uma oportunidade de aplicar sua criatividade e experiência para solucionar alguns imprevistos no seu local de trabalho. A maneira rápida de resolver a situação o colocará em uma posição de destaque e… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Começa para os nativos de seu signo um ciclo novos relacionamentos, em que muitos solteiros deixarão a solidão no passado. Já neste final de semana, aproveite um encontro que de…

Dinheiro & Trabalho: Ainda neste mês uma promoção e aumento salarial é possível, por sua vez, você receberá uma oportunidade de parceria de negócios muito interessante, onde sua visão das coisas mudará já que será possível… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você precisa buscar o amor, deixe de lado as dores do passado, o presente e o futuro vão depender da sua atitude, você tem muito para sentir e viver, se seu olhar mudasse de direção…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho as condições vão melhorar graças precisamente aos seus próprios resultados, você irá gerar mais oportunidades e fazer a engrenagem se mover rapidamente. Uma boa proposta de… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não crie falsas expectativas em torno dessa pessoa, seja realista, não é hora de sonhar acordado. No amor, é possível conseguir mais, não se contente com pouco, porque um futuro cheio…

Dinheiro & Trabalho: Você detectará uma oportunidade que lhe permitirá crescer muito, onde sua presença será um fator decisivo para o sucesso dela. Você vai se ver envolvido em uma nova atividade lucrativa com um grupo… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: De repente, você perceberá que há muita emoção acontecendo em sua vida. Alguém provocará isso em você, que adora esses momentos de espontaneidade em que faz coisas inesperadas…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro é importante para você, mas muitas vezes o gasta em objetos ou coisas que não são importantes. É preferível que administre bem o que tem agora e o que ainda está por vir, e que não é pouco. No… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não fique impaciente em procurar um romance, porque ele já está bem próximo, mas antes procure dar luz à sua vida, alegria ao seu coração e assim, com essa disposição e atitude o…

Dinheiro & Trabalho: Se prepare porque as coisas vão melhorar no trabalho e na área financeira. Depois de um tempo de estagnação, suas finanças começam a crescer e isso permitirá que comece a coletar os… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Procure diminuir a ansiedade e deixe o amor entrar na sua vida, seja paciente e o destino trará uma surpresa que você nem imaginava. Não pense que as coisas sempre serão desfavoráveis…