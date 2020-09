Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (07/09)

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (07/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Neste dia, pensará em voltar com o ex, tendo uma segunda chance. Acha que a vida lhe ensinou a ver tudo de outro ponto de vista, mais relaxado. Os dois cresceram internamente. Seu…

Dinheiro & Trabalho: O universo lhe devolverá algumas das coisas boas que você fez. Assim, uma pessoa a quem fez um pequeno favor no passado mostrará sua gratidão ajudando-o a melhorar um determinado aspecto do seu trabalho. Ouça… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Publicidade

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje terá uma nova oportunidade de entender o que o amor significa para alguém especial. A presença da Lua passando pelo seu signo será a desculpa energética ideal para alcançar…

Dinheiro & Trabalho: Boas notícias sobre assuntos profissionais chegam aos seus ouvidos. Pode ser um aumento de salário ou assumir um cargo de responsabilidade, logicamente melhorando sua renda. Pode parecer uma coincidência… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A Lua em seu signo o ajudará em tudo o que se refere à vida emocional. Você sentirá que está fazendo as coisas muito bem e por isso receberá um tratamento harmonioso e carinhoso…

Dinheiro & Trabalho: Você estará envolto por uma energia de respeito e dignidade no campo profissional. Sua atitude em relação ao trabalho é excelente e servirá de exemplo para alguns colegas desmotivados. Neste dia poderá esclarecer… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Com alguém que gosta, será gerado um ar de magia das mais espetaculares, uma total conexão de corações que poderá levar a algo que vem desejando há meses. Tente não falar nada…

Dinheiro & Trabalho: O dia provavelmente será bastante agitado nas questões financeiras. Haverá impulsos que o convidarão a deixar o emprego atual e buscar um futuro mais promissor fora do seu ambiente habitual. Você se sente… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje é um dia de colheita nesta área. Você sentirá que tudo o que fez para conquistar essa pessoa está sendo recompensado, ela está devolvendo o esforço multiplicado por dez. Pode…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, os frutos começam a ser vistos. Todo o esforço que você fez até agora finalmente dará bons resultados, que se traduzem em reconhecimento e benefícios econômicos. Por outro lado, também é… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O relacionamento que iniciou recentemente está se tornando mais formal. Vão falar sem medo de qual direção querem tomar juntos e traçarão um roteiro do qual tentarão não sair…

Dinheiro & Trabalho: Hoje é um dia ideal para você começar o projeto que tem estado planejando há muito tempo. É o seu momento, as estrelas assim o dizem, e tem que pôr mãos à obra. Encontre a força no seu interior e a partir de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você está a um passo de entrar totalmente em um relacionamento de amor duradouro. Embora em princípio essa não fosse sua intenção, tudo o empurrará para que isso aconteça. O amor…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral haverá mudanças importantes em curto prazo, pois agora sua meta é ter que se concentrar na preparação para essas mudanças. Se você antecipar os eventos e aproveitar as oportunidades, sairá vitorioso… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se deseja iniciar algo com alguém, lembre-se que um relacionamento não se estabelece do nada. Experiências compartilhadas, honestidade, confiança e diálogo são os requisitos básicos…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, sabe muito bem com quem tem que se juntar para obter os resultados que espera na carreira. Hoje é provável que você encontre pessoas influentes que o ajudarão a subir degraus dentro… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você está a fim de alguém e quer conquistar seu coração, não permita que seus problemas pessoais influenciem seus sentimentos. Aprenda a separar as coisas para obter o resultado…

Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho, se você propõe que sua empresa invista em um produto inovador, poderá transmitir seu ponto de vista e opinião de forma eficaz. Vai convencer a todos que está certo e que é uma boa… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A comunicação com essa pessoa especial começará a ficar mais fluida, havendo mais carinho e cumplicidade. Você perceberá que isto está se encaminhando ao ponto que tanto sonha…

Dinheiro & Trabalho: O clima astral do dia é muito favorável no nível profissional. Um bate-papo com ex-colegas vai despertar em você uma certa melancolia pelo passado, mas também o ajudará a valorizar melhor o presente. No trabalho… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As estrelas vão lhe proporcionar um dia muito tranquilo com seu parceiro. Vai perceber uma aura romântica ao redor do coração de vocês. A serenidade prevalecerá em todos os momentos…

Dinheiro & Trabalho: Dentro do seu trabalho você terá habilidade e até mesmo exibirá um estilo verdadeiramente excepcional no desempenho de suas funções. Se acha que pode fazer uma tarefa de forma diferente, mas com o mesmo… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você estará particularmente bem armado para satisfazer seu gosto pelo romance. Onde colocar seu olho, também colocará seu coração. Poderá fazer com que alguém que ama comece…

Dinheiro & Trabalho: Antes de criar e planejar grandes projetos, certifique-se de ter todos os meios financeiros para realizar suas ambições. Não fixe os olhos apenas nos resultados que você espera, faça também um plano de viabilidade que… Continue lendo o signo Leão

…