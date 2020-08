Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (09/08)

Horóscopo do Dia para este domingo (09/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje, você pode sentir um grande desejo pelo romance, de estar com quem gosta, de ficar horas com ela sabendo que uma hora esse romance será realidade. Que tal começar a agir…

Dinheiro & Trabalho: As coisas correrão muito bem e você alcançará uma posição financeira muito confortável. Nessa semana vai acontecer algum tipo de evento inesperado e, de repente, você se encontrará com uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Publicidade

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Até o final deste mês você conseguirá o que queria no amor e em pouco tempo desfrutará do que achou impossível ter em suas mãos, alguém se aproxima, mas suas emoções devem…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá uma oferta de emprego interessante e começará essa nova semana com uma perspectiva renovada para o seu futuro profissional. É até possível que algo que estava parado também comece… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Aquela pessoa que está continuamente dando indiretas para cima de você, entrará em contato de uma maneira direta, com um pouco mais de objetividade, que pode ser tudo aquilo…

Dinheiro & Trabalho: Os números que você atingirá em suas finanças vão motivá-lo a continuar investindo numa nova atividade que irá começar a desenvolver por esses dias. Aproveite porque você está em um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você e uma nova pessoa que entra em sua vida, ainda neste mês, viverão momentos de grande prazer e desenvolverão um bom jogo amoroso que os levará ao melhor dos mundos. Será…

Dinheiro & Trabalho: Tudo aponta para um período extremamente vantajoso na sua área profissional. Nos próximos dias surge uma oferta interessante no seu trabalho e as coisas podem melhorar ostensivamente se você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você e a pessoa que gosta querem algo mais, mas ainda não se atreveram a falar abertamente sobre o que cada um sente pelo outro. Você pode facilitar um pouco esse momento…

Dinheiro & Trabalho: Algo que surge em seu interior o faz mudar e você perseverará até atingir os objetivos que estabeleceu, com firmeza e segurança. Com essas nova atitude surgirão possibilidades reais de você subir… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Durante este período zodiacal, você emana um charme poderoso e sua personalidade se torna atraente e fascinante em todos os sentidos, use-os a seu favor com alguém que é muito…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, seu cérebro na velocidade da luz, absorverá novos conceitos com facilidade, mas existem colegas ao seu redor que não possuem os mesmos recursos. Nesta semana, dedique-se a… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Procure não ficar tão angustiado com o seu futuro sentimental, fique calmo, deixe que apenas coisas boas surjam de dentro de você e a vida fará o resto, porque assim passará a irradiar…

Dinheiro & Trabalho: Não é o momento de abandonar aquele velho sonho, é muito importante para sua vida futura, portanto, não deixe o projeto perder o ímpeto e desaparecer, já que com ele alcançará grandes resultados… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A partir de hoje você entra no estágio ideal para iniciar um relacionamento amoroso com alguém que vai conhecer por acaso, em uma situação um tanto engraçada. Use seus encantos…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, informações que chegarão aos seus ouvidos podem incomodar e irritar você, mas descobrirá mais tarde que esses novos dados são exatamente o que você precisa para começar a se mover… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Não se deixe vencer pela desolação do amor, as coisas podem mudar se você começar a acreditar que sim, e uma pessoa que no passado fez você viver momentos muito agradáveis, com…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, mesmo que não seja dentro da empresa na qual trabalha, deixe-se guiar por quem mais sabe da sua área profissional, é com essa pessoa que futuramente você alcançará o que tanto… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Nesse ciclo vai sentir como a chama da paixão o invade, diante de alguém com quem vai se cruzar nesta semana, não poderá evitar de emanar uma forte energia amorosa, que ela com…

Dinheiro & Trabalho: Use suas habilidades com sabedoria no trabalho. Você gosta da imagem que criou para si mesmo: uma pessoa despreocupada que pode se divertir o dia todo e ainda assim alcançar o impossível. Nesta semana… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você vai perceber que têm um grande poder de atração e com isso vai viver uma experiência totalmente nova no amor. Normalmente é você que se lança à paixão, mantendo seu…

Dinheiro & Trabalho: As mudanças que você deseja no trabalho terão que ser geradas por você mesmo. Se certos prazos não são respeitados ou você os quer acelerar, mãos à obra, não fique de braços cruzados, faça acontecer, terá… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Vai ter um momento de alegria muito especial com quem não sai da sua mente, é provável que você comece a tomar decisões importantes sobre como pode fazer para que ela perceba…