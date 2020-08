Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (13/08)

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (13/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: É um bom momento para convidar alguém que lhe atrai, mas que se mostra indiferente, para saírem juntos, se ela recusar, não se desanime, porque há uma pessoa muito especial…

Dinheiro & Trabalho: Muito mais sucesso do que problemas traz a você o conjunto de energias dos próximos dias. Algo que que ficou pausado, finalmente começa a vislumbrar em abundância, já que este é um excelente…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É um dia muito positivo para o amor, você sente que nada pode dar errado. Essa pessoa se sente muito à vontade, porque você desperta nela, além do desejo, sentimentos de tranquilidade…

Dinheiro & Trabalho: Você começará um período com toda a energia e portas abertas para fazer o que quiser. Mas antes de tudo, decida o que você quer para sua vida agora. É nesse momento que é necessário planejar grandes…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Os Astros o estão beneficiando em tudo o que tem a ver com o amor e relacionamento. É possível que em um encontro casual você comece a definir algo para valer. Use sua criatividade…

Dinheiro & Trabalho: Após ouvir alguns comentários, você mudará o ritmo atual de trabalho, deixará o que o manteve em uma zona confortável e se sentirá ágil para assumir novas tarefas ou responsabilidades porque saberá sem…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Do jeito que você menos imagina, vai entrar em sua vida alguém que estará disposto a entender você e colocar todo o seu esforço em fazê-lo feliz. Você deve dar a si mesmo a oportunidade…

Dinheiro & Trabalho: Alguém está atento aos passos que você dá, alguém que é de uma empresa concorrente e que em breve fará contato lhe propondo uma oferta de emprego muito tentadora. Tenha calma e aguarde…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O que deseja agora com essa pessoa você pode obtê-lo. No que se refere ao amor, chegou o momento em que seus sonhos se tornam realidade. Vai ver nela que está perto de uma…

Dinheiro & Trabalho: Tudo o que você já pensou sobre o motivo que não faz seu dinheiro fluir, muda radicalmente porque ele começará avir para você, não importando o que tenha pensado anteriormente. Você estará muito ocupado…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Concentre-se no que deseja e verá como até o mais difícil se torna real em sua vida amorosa, já que alguém “difícil” pode entrar em sua vida. As perspectivas mudam e alegram seu…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você começará ater um panorama mais claro sobre o que lhe aguarda na sua profissão, novos projetos, com novas funções, que você não esperava e que serão muito benéficas para seu…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Existe um plano em andamento e, para que sua felicidade seja completa, apenas aguarde, porque da maneira menos esperada, você encontrará uma pessoa interessante e atraente…

Dinheiro & Trabalho: Durante esta jornada, você terá que tomar uma decisão muito importante para fortalecer e avançar nas suas finanças. A sua capacidade de negociar com argumentos e uma atitude que gere…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Confie em seus palpites, porque se algo lhe diz internamente que essa pessoa o ama e está genuinamente interessada em você, então você deve seguir a sua intuição e marcar um encontro…

Dinheiro & Trabalho: Faça o possível para não se sentir tão pressionado por algumas questões financeiras e se você estiver procurando por uma renda extra, terá a oportunidade de alcançá-la fazendo o que não pensava até agora, mas…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Jamais perca a esperança de que um novo amor seja possível, confie no seu coração, ele não vai te enganar e se hoje você se sentir ansioso para declarar seu amor a uma pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Apesar de você desconfiar, sua curva de crescimento profissional e financeiro está em alta, anime-se e visualize sua prosperidade, pois assim atrairá boas vibrações para si mesmo. Inesperadamente…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você ficará surpreso com o que acontecerá e como reagirá. O amor está a caminho, mas seja cauteloso porque essa pessoa que vai chegar tem uma perspectiva de amor muito livre…

Dinheiro & Trabalho: Você será apresentado a uma pessoa com quem terá muitos assuntos em comum e com base no conhecimento dela você perceberá que juntar-se a alguém assim pode lhe abrir portas, pode ser um…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os tempos para desfrutar do amor virão muito em breve. Você tem tudo a seu favor para conquistar quem vai aparecer, mas você tem que ser mais ousado, mais disposto a ser realmente…

Dinheiro & Trabalho: Estágio ideal para você aplicar seu conhecimento a um novo desafio de trabalho que lhe será apresentado. Saiba que você deve colocar toda a sua energia nele para obter boas recompensas, já que lhe…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Em breve, estará diante de quem você sempre quis ter ao seu lado e essa perspectiva tende a deixá-lo muito angustiado. Não entre em uma rotação muito alta, porque se você mostrar…