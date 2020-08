Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (17/08)

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (17/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Durante o dia de hoje e nesta semana você pode se sentir muito afinado com a pessoa que lhe interessa. Talvez tenha uma sensação incomum de proximidade com ela, sentirá como se…

Dinheiro & Trabalho: Um contato nesta semana atrairá sua atenção. Talvez seja um área em que você gostaria de investir mais seu tempo ou um novo emprego. Seja o que for, não tenha medo de tentar a sua sorte. É exatamente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A partir deste ciclo você vai atrair pessoas que até agora não faziam parte de suas expectativas no amor. Vai começar a viver uma fase da vida em que perceberá que seu poder de…

Amor: A partir deste ciclo você vai atrair pessoas que até agora não faziam parte de suas expectativas no amor. Vai começar a viver uma fase da vida em que perceberá que seu poder de…

Dinheiro & Trabalho: Depois de muita turbulência, uma etapa de abundância está chegando, a qual a partir de agora, será cada vez mais intensa e projetará você para novas dimensões que atrairão prosperidade para sua vida. No…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você vai receber uma surpresa agradável por parte de alguém muito interessante, o ambiente que o rodeia trará alegria e felicidade à sua vida, mas não estrague o momento por causa…

Dinheiro & Trabalho: Você é uma pessoa que está repleta de pensamentos negativos e positivos ao mesmo tempo, provavelmente isso se deve ao seu signo e à dualidade com que nasceu, mas sua atitude criativa diante… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você quer afastar da sua vida amorosa qualquer sensação de marasmo, o que se tornará realidade, porque está é uma quinzena em que a vida lhe dará muitas surpresas já que se…

Amor: Você quer afastar da sua vida amorosa qualquer sensação de marasmo, o que se tornará realidade, porque está é uma quinzena em que a vida lhe dará muitas surpresas já que se…

Dinheiro & Trabalho: Dentro de alguns dias você iniciará um ciclo cheio de novidades e atividades no seu trabalho, portanto, deve se preparar desde já. É um bom período para o trabalho por conta própria, bem como…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se de fato você quer que sua vida sentimental mude, faça todo o necessário para que isso aconteça, já que uma pessoa que não faz parte de seu círculo de amizade ou trabalho pode…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho melhores momentos esperam por você sempre que prestar atenção aos mínimos detalhes, e isso porque vai começar uma jornada de muitos desafios e novidades, é melhor, portanto, que esteja… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Durante esta semana você se empolgará e muito com alguns comentários feitos por alguém que você já conhece. Pode ser algo que o faça se sentir confiante de que essa atração que…

Amor: Durante esta semana você se empolgará e muito com alguns comentários feitos por alguém que você já conhece. Pode ser algo que o faça se sentir confiante de que essa atração que…

Dinheiro & Trabalho: Durante este ciclo que começa agora, entra uma onda de prosperidade favorável ao seu redor, que junto com a constância que você coloca na realização de suas tarefas para alcançar seus objetivos, melhorará…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você sente algo apreensivo porque há um tipo de dúvida girando em sua cabeça, porque quer saber o que essa pessoa sente por você. A resposta está nos fatos, não tanto nas palavras…

Dinheiro & Trabalho: Ultimamente, não sem motivos, você tem se preocupado um pouco sobre uma questão econômica, que felizmente será resolvida no menor tempo esperado com o recebimento de recursos que permitirão… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Nos próximos dias uma forte atração física por alguém o vai deixar em completa agitação. Com um leve aceno dela pensamentos sensuais ecoarão em sua cabeça, no trabalho e…

Amor: Nos próximos dias uma forte atração física por alguém o vai deixar em completa agitação. Com um leve aceno dela pensamentos sensuais ecoarão em sua cabeça, no trabalho e…

Dinheiro & Trabalho: Uma amizade de longa data poderia aproximar você de um emprego promissor em poucos dias, um trabalho cobiçado que se torna realidade e que mudará positivamente sua vida. Depois disso, no…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma mudança no amor pode estar próxima, e isso é algo que inevitavelmente o deixará ansioso ao perceber certos movimentos de alguém que gosta. Você terá diante de si a possibilidade…

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro está mais próximo a cada dia, portanto não economize esforços e coloque em prática aquelas ideias que estão girando em sua cabeça há algum tempo, porque elas o aproximarão do… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No amor não mude sua maneira de ser, aja com naturalidade, do jeito que você é. O simples e direto pode não ser o mais genuíno ou criativo, mas com toda certeza o que a outra pessoa…

Amor: No amor não mude sua maneira de ser, aja com naturalidade, do jeito que você é. O simples e direto pode não ser o mais genuíno ou criativo, mas com toda certeza o que a outra pessoa…

Dinheiro & Trabalho: A maneira como realiza seu trabalho e sua visão do futuro na profissão irá capturar o interesse de pessoas de fora. Com elas você irá crescer muito rápido, viajando por novas estradas. Vá em frente! É uma…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As coisas podem e devem mudar para melhor, porque aquela pessoa que antes parecia indiferente aos seus avanços, vai mostrar um grande interesse em você. Chegou um momento em…

Amor: As coisas podem e devem mudar para melhor, porque aquela pessoa que antes parecia indiferente aos seus avanços, vai mostrar um grande interesse em você. Chegou um momento em…

Dinheiro & Trabalho: A partir desta semana sua situação financeira tende a ficar muito mais estável, de uma maneira positiva, já que terá a oportunidade que tanto sonhou, mas o melhor ainda está por vir. Ao lhe colocar em…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Quando tudo parecia não dar certo para você no amor, terá uma inimaginável surpresa na figura de quem menos imaginava sentir algo por você e que começará a se tornar realidade na…