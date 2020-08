Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (19/08)

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (19/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você quer ter um amor em sua vida, use e abuse de sua maneira alegre de ser, de seu charme natural e poder de sedução. Pelo seu estilo, às vezes certas pessoas se sentem amedrontadas…

Dinheiro & Trabalho: Existem grandes possibilidades de receber um bom incentivo em seu trabalho, em reconhecimento ao seu compromisso com o que você acredita e o que faz. O impulso econômico que experimentará, não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Às vezes você faz de conta que a felicidade não está ao seu redor por temor de ser rejeitado ou de se sentir desconfortável diante de uma situação assim. No entanto, você não terá…

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe, pois o dinheiro perdido voltará para você e se agora se arrepende de erros que geraram problemas financeiros, em breve verá soluções. Mesmo se foi vítima de alguém que no momento passou… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Pode parecer uma ironia, mas durante esse dia você pode confirmar algumas de suas teorias. É o momento em que alguém se aproximará de você com reais intenções de namoro e ao…

Dinheiro & Trabalho: Embora você não goste de assumir o comando, seus superiores vão deixar muita responsabilidade em suas mãos, numa função para a qual você vem sendo preparada desde o início. Não se assuste… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Sorria muito e anime-se porque depois de um longo período, nos próximos dias você se encontrará com aquela pessoa que vai se interessar muito por você. Esteja preparado, portanto…

Dinheiro & Trabalho: Hoje é um ótimo dia para encontrar um emprego, receber uma dica relacionada a isso, uma indicação ou mudar de empresa porque todos esses setores se beneficiam da energia de seu regente e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Tem dias em que você não é muito de acreditar no destino, mas alguém de quem você pode esperar apenas o melhor, aparecerá em sua vida, num encontro ocasional onde não era para…

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe com uma falta temporária de dinheiro. Você sairá muito bem de uma situação econômica difícil já que hoje começam as realizações materiais, graças ao esforço constante da sua… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Não tenha medo de escolher o caminho do amor que alguns dizem estar errado. Eles não sabem nada, nem precisam saber, sobre o que a vida lhe deu ao encontrar a pessoa que você…

Dinheiro & Trabalho: Com esse novo ciclo que se inicia agora em sua vida, é tempo de grandes mudanças e surpresas na profissão. Novas propostas de trabalho e negócios chegarão, cada uma mais tentadora que a outra, apenas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você está solteiro, há algo muito bom no seu horóscopo que indica que alguém se aproxima rapidamente, uma pessoa que você ainda não conhece, mas que saberá reconhecer no…

Dinheiro & Trabalho: Um passo decidido em seus esforços atrairá para você o que procura para aumentar suas finanças pessoais. Não descarte nada, pois qualquer renda extra, neste momento, será útil e o ajudará notavelmente… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No amor não há decisão fácil, mas basta dar o primeiro passo, porque o que tem que ser será. Ao pensar nessa pessoa deixe seus desejos mais profundos voarem, porque a real possibilidade…

Dinheiro & Trabalho: Com um pouco de planejamento e confiança em si mesmo, seus recursos financeiros podem aumentar em breve. Nesta fase irá surgir uma oportunidade, que deve aceitar, porque ela vai lhe proporcionar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Leve em conta o passado, das experiências pelas quais passou e não cometa os mesmos erros no amor, por isso tome cuidado, porque essa pessoa pode estar interessada muito interessada…

Dinheiro & Trabalho: Quando pensar em trabalho, carreira profissional, você precisa ter mais ambição, mais desejo de ter sucesso, mais fome de poder e valorizar o que você sabe e entrega. Não é hora de ficar calmo vendo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É preciso que faça contato com seu mundo interior e com a capacidade que você têm para conectar sua energia com quem gosta. Começará a descobrir que existem várias maneiras de…

Dinheiro & Trabalho: Quanto à profissão, você começa um período afortunado, abençoado pelas estrelas para conseguir tudo o que deseja e de acordo com a sua participação ativa e excelentes contribuições, você receberá… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: É o ciclo de soluções e respostas no que se refere ao amor. Você resolverá uma situação que o mantinha desconfortável e recuperará a confiança em buscar o amor daquela pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, novas situações serão vividas, você será escalado a viajar por caminhos desconhecidos até agora, mas que o colocarão numa situação profissional vantajosa. Não tenha medo do que está… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você está solteiro pode respirar aliviado, há uma possibilidade real de que você vai encontrar alguém especial muito em breve. A energia da Lua está com você e isso é algo que geralmente…

Dinheiro & Trabalho: Um novo emprego ou função surge no seu signo, no qual desfrutará de um bom salário num bom trabalho, com todas as responsabilidades que o novo desafio implica o qual com certeza lhe dará motivos para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

