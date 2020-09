Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (21/09)

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (21/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Nos assuntos do coração um bom estágio está se aproximando, é apenas uma questão de esperar com calma porque o amor baterá à sua porta na figura de alguém conhecido. Olhe em…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite este dia para se organizar e planejar tudo o que precisará, para assim, começar a semana com o pé direito. É possível que a dinâmica positiva o ajude a fazer com que tudo corra bem, mesmo que tenha que…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Nos próximos dias pode melhorar sua vida emocional. Diga a essa pessoa que você a ama, não continue esperando, porque a vida deve ser vivida todos os dias sem adiar constantemente…

Dinheiro & Trabalho: Você está em sua capacidade profissional a mil por hora, com tendência a crescer e se fortalecer. Dê o exemplo constantemente, faça o que é esperado e se possível muito mais. É hora de agir! Seus superiores valorizarão seu…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você está querendo ser honesto com essa pessoa sobre seus sentimentos de amor, mas não encontrou uma maneira de fazê-lo, pois não achou o momento certo. No entanto, com a sua…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral a semana será tranquila, tudo vai correr bem. Neste dia, você terá uma surpresa agradável que vai melhorar ainda mais a percepção que tem da empresa. Vai agradecer pelo gesto que terão…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Concentre-se no que deseja em sua vida amorosa e não se deixe guiar pelo que os outros lhe dizem. Você tem o julgamento e a inteligência necessários para saber se essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral terá boas notícias, as coisas ficarão ainda melhores do que o planejado. Aplique sua experiência e conhecimento anteriores a uma situação imprevista na qual você possa demonstrar toda sua…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A vida tem uma surpresa para você, não pare de sonhar porque uma amizade pode se tornar um grande amor. Esse novo relacionamento vai se fortalecer com o passar do tempo e as…

Dinheiro & Trabalho: Com a sua carreira reserve um tempo para aprender mais sobre os detalhes técnicos do seu trabalho, especialmente se você estiver em uma nova posição que exija mais conhecimento. Matricule-se em algum…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você espera uma resposta positiva da pessoa que está interessado, precisa ser mais ousado. Com firmeza e determinação fará o amor dela entrar em sua vida. A felicidade virá em abundância…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, tudo o que você precisa fazer é não se dispersar, concentre sua energia em uma direção e trabalhe sem perder tempo fazendo coisas irrelevantes. Lembre-se de que dentro de você existe…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Sua vida amorosa está prestes a mudar. Em breve, chegará a oportunidade de conhecer alguém muito especial e que resultará em uma atração mútua e imediata. Juntos vão perceber que…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral não se deixe levar por negócios improdutivos, seguindo as ideias daqueles que pensam apenas em ilusões e não colocam os pés no chão para os assuntos práticos da vida. Recupere o terreno perdido e…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O amor parece sair das nuvens e irá diretamente para aquela pessoa que você gosta. Vai estar ansioso para que chegue o momento de encontrar-se com ela para poder falar com clareza…

Dinheiro & Trabalho: No terreno laboral depois de tantos esforços, finalmente conseguirá as confirmações que estava procurando, seu horizonte será expandido e você terá a possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se está esperando…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As metas que traçou com relação a alguém estão melhorando. Está naquele momento da sua vida em que prefere se arriscar e isso será notado. A verdade é que estes dias poderão lhe…

Dinheiro & Trabalho: Graças às influências estimulantes das estrelas, prevê-se que o dia seja proficiente e positivo. Você deve avaliar tudo com muita cautela. Com relação a um projeto que lhe foi confiado recentemente, terá uma inspiração…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A amizade com essa pessoa está ficando muito forte e será transformada em algo romântico fortalecendo o vínculo entre vocês. As estrelas saberão como estimulá-lo a encontrar…

Dinheiro & Trabalho: Nestes tempos provavelmente você está pensando na possibilidade de realizar um novo projeto de trabalho e se dedicar profissionalmente ao que sempre quis, mas nunca ousou dar o passo. Nesta situação, é normal que…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Existe alguém que o deixa muito feliz e que já não está considerando como amigo. Vai poder ter uma conversa mais íntima que deixará ambos muito felizes. O estado do seu vínculo avançará…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, não consegue evitar de levar o trabalho para casa e mesmo nos momentos em que deveria estar descansando, você ainda se dedica à sua empresa. Se tornou sem perceber o que é conhecido como…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A chegada de um novo ciclo o levará a estar mais consciente do amor que está sentindo por essa pessoa. Aproveite cada momento que estiver junto dela. A energia que deseja transmitir…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho você começará a semana com reuniões produtivas que o farão ver as coisas com positividade e boas perspectivas no terreno laboral e no nível econômico. É até possível que algo comece a surgir para que….

