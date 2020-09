Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (23/09)

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (23/09). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

publicidade

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O amor é uma fonte de sensações que podem ser desenvolvidas até que você se lance diretamente para uma pessoa que não espera. Nunca pode saber o que é melhor para você sem…

Dinheiro & Trabalho: Você poderia localizar um tesouro escondido em um lugar nunca visto antes. Tem sorte de saber sempre o que deve fazer para ganhar dinheiro. A prosperidade estará esperando-o, pois você sente que pode atraí-la para o seu… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

publicidade

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você e alguém especial formam um todo que pode ser realmente maravilhoso. Os dois se entendem tão bem que podem até gerar uma série de reações que despertam inveja no resto…

Dinheiro & Trabalho: Estar muito focado no dinheiro o levou a uma posição que muitos suspiram, mas também gerou uma série de responsabilidades. Você tem um trabalho que pode gerar melhorias constantes. Além de ver o lado positivo das… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

publicidade

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Seus sentimentos são em grande parte uma forma de amar e promover o que realmente espera ter com alguém. Neste momento está apaixonado por uma pessoa que já deu…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente encontrará paz em um trabalho que se adapta muito melhor aos seus horários. É algo que vai fazer você se sentir infinitamente melhor. Poderá começar a se mostrar como uma pessoa mais atenta a tudo o que diz… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Na companhia dessa pessoa você tem evoluído de forma totalmente natural. Graças a ela começou a se mostrar de uma forma diferente. Sem medo, agora você pode fazer algo para falar…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho se tornará uma espécie de veículo que pode levá-lo um pouco mais longe. Se ganhar o suficiente não deve ter medo de nada, pode arriscar em um negócio ou algo que pode ser decisivo para você. Seus… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Este sentimento é uma peça fundamental que pode lhe trazer muitas alegrias. Você e uma pessoa especial se encaixam muito bem podendo se fundir em uma só. Não espere mais, comece…

Dinheiro & Trabalho: Sua empresa conta com alguém como você para resolver alguns imprevistos que podem surgir durante estes dias. Deve estar ciente do que significa ser o eixo de qualquer solução. Se você se esforçar, pode acabar com… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Este ciclo que você iniciou terá consequências muito boas. Pode começar a ver o amor como uma peça fundamental pela qual vale a pena lutar. Vai colocar a sua armadura e abrirá seu…

Dinheiro & Trabalho: Você está prestes a passar por uma avaliação no trabalho, poderá ter notícias agradáveis. Provavelmente receberá os melhores elogios, preparando o caminho para melhoras no salário, promoções ou qualquer outra forma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Alguém especial pode mudar sua vida completamente. Quando duas pessoas se encontram e estão destinadas a ficar juntas, nada pode detê-las. Se vir que sente aquela energia…

Dinheiro & Trabalho: Hoje pode ser um dia de grandes revelações no trabalho. Há momentos em que você começa a se perguntar por que não se levantou e mudou algumas medidas que não o favorecem. É o momento de deixar para trás as restrições… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Para você é fácil sentir-se confortável com alguém que realmente gosta. De certa forma, está desejando iniciar uma linda história romântica com essa pessoa. Tenha paciência porque…

Dinheiro & Trabalho: Você tem sorte de se sentir especialmente favorecido pela atual situação de trabalho. O que há muitos tem prejudicado para você abriu uma frente nova, melhor e mais produtiva. Esse dinheiro que sai do seu bolso pode ajudar… Continue lendo o horoscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Há momentos em que você deve deixar de lado o que os outros lhe dizem e estar totalmente ciente do que sente por essa pessoa. Ninguém além de você sabe como reconhecer…

Dinheiro & Trabalho: Você tem um trabalho incrível que deseja manter a todo custo. O que tem aprendido o compartilha com os outros de uma maneira extraordinária. Neste dia, não terá que fazer nada de especial para acabar com certos… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Será melhor que ninguém fique entre o que você sente e a pessoa para a qual deseja entregar seu amor. Hoje será um dia de revelações e declarações, já não se aguenta mais, vai explodir…

Dinheiro & Trabalho: Você tem a possibilidade de trabalhar hoje com uma pessoa que terá muito a lhe ensinar, só terá que ceder àquelas sensações que acabarão gerando os encontros e reuniões de hoje. De certa forma, vai poder enfrentar… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Terá que enfrentar uma série de condições que são essencialmente boas para você e a pessoa que gosta e que podem criar um amor verdadeiro. Atrás dos obstáculos se esconde o sol…

Dinheiro & Trabalho: Você usará seus contatos para tentar sair de uma situação que pode estar sendo prejudicial no momento. Tem que estar atento a tudo o que o espera, queira você ou não, está preparado e em condições de mudar… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você se sentirá totalmente conectado com uma pessoa que veio para lhe proporcionar uma série de benefícios inesperados. Quando você se apaixona, é capaz de qualquer coisa. É o momento…

Dinheiro & Trabalho: Tem um trabalho que gosta e isso sempre serviu para dedicar as horas que sejam necessárias, mas com algumas condições que o fazem ver o mundo de outra perspectiva. Na sua empresa, precisam de alguém totalmente… Continue lendo o signo Virgem

…

Leia também: Sesi Osasco retoma atividades parcialmente a partir de 1º de outubro