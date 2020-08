Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (28/08)

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (28/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje tudo indica que vai conseguir avanços importantes nas relações pessoais, principalmente com a pessoa que gosta. Vai olhar para o futuro com otimismo, pois tem mil planos…

Dinheiro & Trabalho: A jornada de trabalho será leve e sem inconvenientes e você agradecerá aos deuses por isso. Hoje pode se deparar com uma oferta de curso ou treinamento que poderá lhe trazer a oportunidade de exercer uma nova…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se começou um relacionamento há pouco tempo, ​​ficará muito feliz em observar que o que existe entre vocês se fortalece dia após dia com a confiança de saber que é a pessoa mais indicada…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, os astros revelam que, se decidir fazer um curso para ficar atualizado em sua carreira, será ótimo para o seu crescimento dentro da empresa. Também é provável que você consiga terminar um…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Será muito abençoado neste dia. Os planetas estão muito bem posicionados dando-lhe a possibilidade de desfrutar de momentos muito bons e de agradáveis ​​sensações junto de alguém…

Dinheiro & Trabalho: As ações realizadas em meses anteriores, novos projetos e start-ups que precisam de tempo para evoluir trarão seus benefícios e estabelecerão uma base sólida para o futuro. Este é um momento em que a estabilidade…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você está tentando se conectar com uma pessoa esquiva, poderá falar de uma forma mais direta. É o momento ideal para expressar seus sentimentos sem medo. A recusa é uma possibilidade…

Dinheiro & Trabalho: Os astros continuam dando-lhe a força na sua situação de trabalho. Você pode ser premiado por seus chefes por seu excelente desempenho profissional. Será importante que se apoie nesta energia para fazer um…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Ouça as batidas intensas do seu coração e abra-se para o que está por vir. A influência romântica das configurações astrais aumentará sua necessidade de contato físico e romance com…

Dinheiro & Trabalho: Coloque mais interesse no trabalho e você começará a ver os resultados rapidamente. Terá uma maior capacidade de expressão, o que o levará a ganhar mais dinheiro. Sentirá a energia sobrando para realizar seus sonhos…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As estrelas trazem grandes bênçãos no amor, vai se refletir nos olhos de alguém que ama e deseja fortemente. O olhar especial dessa pessoa será muito mais para você do que todos…

Dinheiro & Trabalho: Para uma pessoa que busca o sucesso profissional como é o seu caso, acordar cedo pode ser vital. Aproveite a tranquilidade das primeiras horas da manhã, mesmo quando o sol não nasceu, para planejar o seu dia e…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Seu olhar vai se cruzar com o da pessoa que você ama e ficará surpreso com a sincronia de sua energia sedutora. É como se estivesse esperando por esse momento. Uma faísca pode acender…

Dinheiro & Trabalho: Novas perspectivas são apresentadas na sua vida profissional. Aproveite a energia inovadora e impulsiva das estrelas que pode levá-lo a iniciar empreendimentos que você planeja há algum tempo. Evite ouvir aquelas pessoas…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Ótimas notícias para o seu coração. Você vai se encontrar com alguém que lhe parecerá muito familiar. Talvez o tenha conhecido em um evento social no passado ou pode ser o amor da…

Dinheiro & Trabalho: A previsão do dia a dia destaca um certo sucesso nos negócios, você terá um poder de convencimento alto. Seu sorriso será sinônimo de qualidade. Deixe os seus medos de lado, a partir de agora as suas preocupações…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Sua aura transbordará amor. Esta energia fará com que alguém apareça em sua vida com uma sensibilidade semelhante à sua. Essa pessoa se conectará com você em um nível espiritual…

Dinheiro & Trabalho: Vai ser um dia de trabalho agitado, cheio de pequenas interrupções. Assim, os astros o aconselham a que, assim que chegar ao seu emprego, planeje todo o seu dia com antecedência. Priorize o que é urgente e importante…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Deve aproveitar este pico de energia que estão experimentando no amor. Os astros dizem que tudo está a seu favor para que você possa se aproximar daquela pessoa que tem em…

Dinheiro & Trabalho: Hoje é um excelente dia no que se refere a campo laboral. Você pode sentir a excelente onda de energia nas áreas de trabalho e emprego. Apreciará o resultado dos esforços que fez no passado. Se você anda procurando…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se deseja conquistar alguém, abra sua mente, deixe a improvisação tomar conta da sua fala, pois as estrelas indicam que seus planos nunca sairão conforme planejado. Tente ser claro e…

Dinheiro & Trabalho: No terreno profissional, os astros preveem que hoje você terá que dar muito mais de si do que costuma dar no trabalho. Não que seja uma pessoa irresponsável, mas precisará trabalhar com mais entusiasmo. Por outro lado…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A proximidade que teve nestes dias com alguém valeu a pena. Agora o relacionamento parece mais forte, mais estável e você se sente mais seguro. Não deveria esperar muito mais tempo…

Dinheiro & Trabalho: Hoje vai se sentir um aventureiro capaz de cruzar grandes territórios em busca da boa fortuna e se você é daqueles que buscam atingir um nível de excelência no seu conhecimento de idiomas, é um dia fantástico para…

