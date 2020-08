Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (31/08)

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (31/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Começarão a acontecer mudanças profundas e positivas em sua situação atual de amor. A vida tem surpresas reservadas para você, é tudo apenas uma questão de manter a aproximação…

Dinheiro & Trabalho: Não haverá mais obstáculos, agora pode progredir e chegar onde quiser no plano profissional. Dia ótimo para o seu crescimento profissional, seja do ponto de vista das suas funções ou do financeiro, se você trabalha… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Publicidade

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Momentos de intensas sensações estão chegando como você nunca conheceu antes, tudo porque você entra a partir de agora em um ciclo em que aparece um relacionamento muito…

Dinheiro & Trabalho: Uma situação que surge hoje o levará a pensar que se quiser e deseja ter sucesso nos negócios, terá que tomar uma decisão radical a esse respeito. A indecisão pode privá-lo de uma oportunidade única. As… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Precisa ter mais paciência do que nunca, porque mesmo que inicialmente as coisas não funcionem com essa pessoa pela qual você está apaixonado, o romance ainda é possível. Uma nova…

Dinheiro & Trabalho: As decisões que você precisará tomar neste período que se inicia hoje, permitirão que seus problemas sejam resolvidos. Para aproveitar esse ciclo de prosperidade, você deve agir com disciplina e focado no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Nos próximos dia vai descobrir que uma pessoa que você sempre gostou tem falado muito sobre você. Embora ainda seja muito cedo para ligar, aguarde o momento certo. Sua paciência…

Dinheiro & Trabalho: A partir deste ciclo, surgem novos incentivos que ajudarão você a ganhar mais dinheiro, já que uma situação inesperada surgirá nos próximos dias e fará com que tenha que assumir uma grande responsabilidade e… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Esta semana será intensa em sensações e emoções. Você terá uma dose boa e constante de mágica quando pensa em romance e amor. Com certeza as coisas vão mudar porque…

Dinheiro & Trabalho: A partir desta segunda-feira está sendo desenhado um período cheio de felizes coincidências e possibilidades que podem lhe permitir ganhar uma posição melhor no seu atual trabalho. A fortuna surge em… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma energia muito boa será a que você vai irradiar durante todo o dia, um magnetismo irresistível que nem você saberá explicar. Aproveite para fazer uso do jogo da sedução com quem…

Dinheiro & Trabalho: Com certeza você é alguém realmente destinado ao sucesso, mas precisa acreditar em si mesmo e não deixar nada ao acaso. Nesta semana pode receber notícias de uma possível mudança do setor em que… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Talvez hoje à noite se apresente a oportunidade de manter uma conversa aberta com uma pessoa que lhe interessa muito, alguém que por algum motivo esteve ausente ou longe de…

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe porque sua situação profissional vai melhorar, já que um trabalho que lhe será designado, o qual terá um desempenho acima das expectativas, será a causa de ter aquele aumento salarial tão… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Seja mais ousado no amor, não espere que alguém tome a iniciativa o tempo todo, é hora de você falar e marcar um encontro com alguém que lhe interessa. É provável que essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Os acontecimentos desta semana serão muito importantes para o seu futuro profissional. Notícias virão de um convite que você estava esperando há dias para que fosse confirmado. Cada dia é uma nova… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: No dia a dia você funciona como um radar, mas quando se trata de amor parece que fica fora do ar ou desmotivado. Não desanime porque tudo o que você sempre sonhou é possível…

Dinheiro & Trabalho: Se você tem alguns problemas financeiros, agora neste ciclo de prosperidade no seu signo que começa com o novo mês, poderá resolvê-los de uma vez por todas. Chegou o momento de repensar a sua… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Há alguém que gosta de você e não se aproxima por causa de sua atitude. Por isso, não é bom que você continue pensando em uma pessoa do passado, agora está em outro momento…

Dinheiro & Trabalho: Você entrará em um período bastante positivo em termos de dinheiro, fará boas transações financeiras e saberá como evitar as tentações que o levam a gastar sem controle. As finanças melhorarão muito em… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Alguém que se sente cativada por você se aproximará nos próximos dias, primeiro nas redes sociais e depois via mensagens de uma maneira que você jamais imaginou possível acontecer…

Dinheiro & Trabalho: Durante os próximos dias você percebera que há um avanço firme e seguro na profissão, suas realizações criarão um círculo virtuoso de sucesso e o melhor de você brilhará no trabalho. Tudo o que… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Embora para você agir sempre na certeza seja o mais certo, não deixe passar muito tempo antes de dizer à pessoa que deseja conquistar suas verdadeiras intenções, é muito provável…

Dinheiro & Trabalho: Nesta jornada que começa hoje, junto com seu conhecimento, os astros colocam à sua disposição meios para subir rapidamente no topo de sua carreira. O clima no trabalho será bastante promissor para… Continue lendo o horoscopo do dia do signo Leão

…

Leia também: Vereadores de Osasco aprovam auxílio emergencial para artistas