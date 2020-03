Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo nesta quarta-feira (18/03)

Horóscopo do Dia. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos nesta quarta-feira (18/03).

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Um novo ciclo de felicidade começa e você não pode perder a oportunidade de viver um novo amor ao encontrar a pessoa que realmente vai oferecer carinho e cumplicidade. É o destino que se manifestará, independentemente do que você faça ou pare de fazer.

Dinheiro & Trabalho: A partir desse momento e à medida que o início de um novo ciclo se aproxima, você terá mais e melhores opções e oportunidades para aumentar sua renda, cabe apenas decidir qual apresenta… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Hoje pode ser um dia incrível para aquele que não tem um parceiro porque terá uma surpresa vinda de alguém que há tempos o fica cercando. Se você entender o que essa pessoa transmite, poder dar um empurrãozinho para que o milagre do amor aconteça.

Dinheiro & Trabalho: Você terá que fazer pequenos esforços para fortalecer sua situação financeira. Seja paciente, essas mudanças são necessária para levar você a um outro patamar, mas no final os resultados chegarão… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se você não tem um parceiro por enquanto e acha que continuará assim, é bom se preparar e deixar esse pessimismo de lado. O que mais importa agora é ter um pouco mais de paciência, porque nos próximos dias haverá boas notícias nesse sentido, na figura de alguém até agora desconhecido.

Dinheiro & Trabalho: A chave do sucesso financeiro está cada vez mais em suas mãos e é apresentada de diferentes maneiras. A chance é propícia, agora seus sonhos são muito intuitivos e serão ainda mais… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você não tem um parceiro e já pensou em fazer uma mudança de ares, é o momento certo, porque talvez frequentando novos lugares você encontre alguém de quem realmente goste e com quem, mesmo que não acredite, poderá manter um relacionamento formal.

Dinheiro & Trabalho: À medida que um novo ciclo se aproxima, você terá muitas opções econômicas ao seu redor que permitirão resolver os problemas financeiros que estavam nos últimos dias atrapalhando seu… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: De acordo com os últimos acontecimentos, a previsão também pode variar, haverá uma mudança grande na sua vida sentimental. Quem não tem um parceiro e não sente à vontade com essa situação, fique alerta porque é através de um amigo que tudo vai mudar e alguém vai entrar em sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Você terá diversas opções de negócios à sua frente que devem ser valorizadas de todos os pontos de vista. Avalie com cuidado as vantagens e desvantagens de cada uma e, depois de se decidir, siga resolutamente o caminho escolhido para obter os resultados financeiros previstos. Você… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje, ou no próximo final de semana, um amigo vai convidá-lo para ir com ele para uma festa ou algo parecido. Você deve aceitar porque há enormes possibilidades de você conhecer alguém que vai lhe impressionar e que no futuro pode se tornar alguém muito especial.

Dinheiro & Trabalho: O efeito multiplicador de boas decisões será sentido em grande parte nas finanças. Nunca como agora, você terá tudo a seu favor, mas nada no percurso até chegar nessa condição foi fortuito ou… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você vai participar de um evento que nada tem a ver com sua área, mas para o qual será convidado. Lá vai se encontrar com uma pessoa com a qual terão muitas coisas em comuns e ambos ficam surpresos. Mesmo assim, deixe as coisas fluírem por si mesmas.

Dinheiro & Trabalho: Você está entrando em um bom estágio de prosperidade que se tornará evidente após convites e ofertas que virão a você durante esse ciclo astral. Você aproveitará muito a experiência e os resultados… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você terminou recentemente um relacionamento, faça uma pausa antes de pensar em iniciar outro. Agora, se já faz muito tempo que você não tem um parceiro e deseja iniciar um relacionamento, não lhe custa nada, sair um pouco mais e mostrar seu charme e doçura.

Dinheiro & Trabalho: O seu sucesso financeiro está chegando graças à ação inteligente e bem direcionada que você adota com relação às suas despesas e contenção de gastos. Você pode ter certeza de suas decisões, estará… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Mesmo que você não pense que seja uma boa hora para fazê-lo, talvez deva considerar romper com tudo e recomeçar. Pode parecer um absurdo, mas deve se perguntar se é feliz ou se a rotina que tomou conta da sua vida sentimental e não lhe deixa viver com paixão.

Dinheiro & Trabalho: Uma atitude firme focada na solução de problemas financeiros o levará de volta à prosperidade. Você fará o necessário, mas lembre-se de que estará sozinho em certos esforços, mas que tudo será… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Em breve vai iniciar um relacionamento, mas é melhor que vá aos poucos e com cautela, para não sufocar a outra pessoa, ao mesmo tempo, procure ser mais estável porque você sempre cria grandes expectativas e, de repente, pode ser algo muito diferente do que você imaginou.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro que deve entrar na sua vida crescerá muito se você o investir de uma maneira razoável e não começar a gastá-lo com a obsessão de comprar por impulsos, deixando-se influenciar por pessoas… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A maioria dos capricornianos são pessoas objetivas que, quando iniciam um relacionamento, se tudo corre bem se comprometem imediatamente. Neste caso, com esta pessoa tenha paciência. Espere um pouco para conversar com ela sobre seus sentimentos.

Dinheiro & Trabalho: Em breve duas situações serão apresentadas em sua vida, você será beneficiado por uma boa quantia de dinheiro que pensou que não iria receber e também por uma parceria de negócios que… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Com toda certeza você quer ter um parceiro a quem amar e se sentir amado, mas sente que não é possível e não sabe o motivo. Você precisa de alguma mudança em sua vida para poder conquistar alguém de quem gosta. É disso que se trata, mudar para melhor na parte espiritual especialmente.

Dinheiro & Trabalho: Não rejeite os convites que você recebe associados a lugares e pessoas onde há dinheiro, pois neste estágio astral você se comporta como um verdadeiro ímã que atrai prosperidade. A desaceleração de certas atividades profissionais deve interessar a todos. Os envolvidos não devem… Continue lendo o signo Aquário

