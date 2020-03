Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo nesta quinta-feira (19/03)

Horóscopo do Dia. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos nesta quinta-feira (19/03).

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A lua iluminará seus sentimentos e fará você ver as grandes virtudes do seu parceiro, e que, como o seu relacionamento, não há outro igual. Se você é solteiro, o amor estará no ar, possivelmente com alguém dedicado à mesma profissão. Formarão um casal interessante.

Dinheiro & Trabalho: Quanto à sua economia, você pode conseguir mudar de banco ou gerenciar sua receita de maneira mais produtiva. Sentirá a necessidade de aplicar novas estratégias em relação ao dinheiro. No nível do… Continue lendo o signo Peixes

Publicidade

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você é solteiro, poderá se dar bem com uma pessoa que nunca imaginaria. Nunca se sabe onde o amor pode estar. Se já está em um relacionamento de casal, o dia será ótimo. Vocês vão se entender muito bem e terão muita cumplicidade em alguns assuntos.

Dinheiro & Trabalho: No plano laboral, estará sendo beneficiado pela energia das estrelas. Mantenha-se focado em seus projetos. Seja perseverante com suas ideias porque elas são boas, embora haja pessoas invejosas que vão querer… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Dentro do casal, você gerencia melhor o estresse e não mede esforços para que tudo fique em paz e harmonia com seu parceiro. Para os solteiros, o amor à primeira vista está nos planos dos astros, pode ser alguém relacionado ao trabalho ou a negócios.

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao dinheiro, hoje você está bem, pode realizar algum gasto sem afetar as finanças. Se deseja melhorar seu trabalho, procure informações para fazer um curso que atualize seu conhecimento ou que lhe… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A lua promove para você e seu parceiro uma vida de casal sem nenhuma complicação. Poderão se encher de uma boa dose de energia positiva. Se for solteiro, terá um desejo de viver uma aventura com paixão. Haverá química e atração com a outra pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Sua intuição será ótima este dia. Você saberá com certeza o caminho que o leva a proteger sua economia. Poderá ser tentado a acompanhar alguém de seu ambiente em um negócio em que não conhece… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Sua vida de casal está indo bem. Seu relacionamento é muito claro, os dois estarão mais receptivos e carinhosos. Caso seja solteiro, você terá recursos interessantes para conhecer uma pessoa muito especial. Pode até se transformar seu futuro parceiro. Desfrute bastante.

Dinheiro & Trabalho: Você receberá notificações e informações valiosas para escolher o melhor caminho em questões relacionadas a dinheiro e investimentos. Não se distraia quando estiver na frente do computador; há uma tendência a… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você é solteiro, os astros podem colocar na sua frente um belo encontro romântico, quase um presente. Se já faz parte de um casal, fará todo o possível para seduzir o seu parceiro. A lua influenciará o campo do amor e deverá preencher seu apetite sexual e sensual.

Dinheiro & Trabalho: É um momento perfeito para levar a sério suas finanças e estudar a possibilidade de reduzir algumas despesas. Você já sabe por experiência própria que, se errar, o dinheiro escapa como a água das suas mãos. Por outro… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Aproveite que o seu relacionamento está bem. Com seu parceiro, as palavras serão mais fluentes e expressarão seus sentimentos com grande intensidade. Se você está iniciando um relacionamento amoroso, tente não ir tão rápido, lembre-se de que os vínculos são construídos passo a passo.

Dinheiro & Trabalho: Você pode estabelecer alguns padrões de ordem administrativa que o levem a otimizar sua vida econômica. Talvez possa encontrar um bom aplicativo no seu celular para ajudá-lo. Também poderá escrever frases… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A distribuição de tarefas em casa pode interferir no bom relacionamento do casal. Hoje, pode falar com seu parceiro sobre qual função cada um deverá assumir. Se está solteiro e está gostando de uma pessoa próxima, deve ficar atento aos detalhes e descobrirá como o outro lado se sente em relação a você.

Dinheiro & Trabalho: A atmosfera profissional o convida a abraçar sua verdadeira vocação, aquela que você não desenvolve completamente por medo do que os outros dirão, ou porque acha que está em um mercado muito competitivo e… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No amor, você se sentirá totalmente feliz e satisfeito com sua maneira de amar e sentir. Saberá como fazer seu parceiro feliz. Se é solteiro, dirá à pessoa que deseja cortejar o que ela quer ouvir, mas também não mentirá. Dizer mentiras para se apaixonar não vai com você.

Dinheiro & Trabalho: Tenaz e convencido, você sabe como defender seus interesses. Essas qualidades são combinadas com uma certa confiança na sua vida e um caráter cauteloso. Seus projetos ambiciosos fazem sentido hoje, você tem… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se é solteiro, está chegando uma noite muito movimentada e com várias chances de que Cupido atire uma flecha a seu favor. Se já tem parceiro, hoje o otimismo reinará no casal. Com ele, farão planos para o futuro, será uma experiência enriquecedora para vocês dois.

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para limpar seu local de trabalho. Revise toda a documentação ou objetos que não servem mais e jogue-os na lixeira. Limpe completamente suas ferramentas de trabalho ou a mesa onde se… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: As energias das estrelas dão a você uma atitude amorosa com seu parceiro. Via sentir vontade de dar-lhe um presente pelo simples fato de fazê-lo feliz. Se está solteiro, deve saber que hoje é o dia marcado para dizer a essa pessoa o que sente. Podem se tornar um casal inseparável.

Dinheiro & Trabalho: Um de seus chefes lhe confiará um dos projetos mais importantes da empresa. Você terá que assumir muita responsabilidade, mas está disposto a fazer qualquer coisa para demonstrar seu talento. Este teste servirá… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Os solteiros sabem que depois de algum tempo compartilhando confidências com essa pessoa especial, está na hora de consolidar a amizade e transformá-la em um relacionamento. Ao lidar com certos assuntos com seu parceiro, precisa ficar um pouco mais calmo e usar as palavras certas para que ninguém possa se sentir ofendido.

Dinheiro & Trabalho: Você pode economizar tempo e dinheiro se decidir fazer compras online. Compare preços de diferentes lojas e escolha a melhor opção. No trabalho querem lhe confiar uma nova tarefa, que é totalmente desconhecida… Continue lendo o signo Aquário

…

Leia também: