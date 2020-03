Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo nesta segunda-feira (16/03)

Horóscopo do Dia. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos nesta segunda-feira (16/03).

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Mantenha uma atitude serena e harmoniosa, só assim você poderá superar suas emoções e ter sucesso no processo de conquista. Prepare-se para receber o que você realmente precisa e merece já que o romance está esperando por você!

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias, prepare-se para receber uma surpresa agradável que mudará alegremente a dinâmica do seu trabalho, aproximando-o de seus objetivos. Você saberá como encontrar a resposta…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É claramente possível que muito em breve seus sonhos se tornem realidade no amor. Vá mentalmente se preparando para algo muito bonito com essa pessoa, mas antes, deve perder um pouco da timidez e agir de maneira direta com ela.

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho merecerá um esforço extra no final do dia. Somente dessa maneira você poderá começar a administrar com mais vontade o fechamento de um período de prosperidade que continuará…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O bom de ter conhecido essa pessoa que mexeu muito com você, é saber que é possível iniciar um romance nas melhores condições. O amor e a paixão estará em plena floração entre os dois, mas tome cuidado e não vá além do esperado em um primeiro encontro.

Dinheiro & Trabalho: Você receberá um dinheiro extra e não conseguira evitar dar pulos de alegria. A possibilidade de se dar um capricho será a primeira coisa que lhe vem à mente e que deve se dar. No trabalho, o dia…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você pode nos próximos dias se encontrar com alguém e viver um belo romance, as coisas podem funcionar perfeitamente com essa pessoa, o amor virá com muitas surpresas para sua vida. É apenas uma questão de não se complicar com assuntos que pouco importam.

Dinheiro & Trabalho: Com o trânsito direto de seu regente a partir de hoje começa um ciclo formidável em sua recuperação econômica que o ajudará a sair de problemas financeiros. Você tem sorte de trabalhar em…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Este é um dia muito promissor para o surgimento de um amor em qualquer nível que você possa imaginar. Uma pessoa fica cada vez mais íntima a ponto de declarar seus sentimentos por você. De maneira muito sutil, mas que você deve saber interpretar.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho e nas finanças quando você realmente quer algo, não há nada nem ninguém que possa impedi-lo. Você sabe que seu instinto está certo ao decidir sobre uma oportunidade que lhe…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se você gosta dessa pessoa, abra o jogo, o pior que pode receber é um não. Mas, não será o que deve acontecer com ela, porque os sentimentos são recíprocos e apenas ela pedirá um tempo para “pensar”, não se preocupe, isso faz parte do “jogo” do amor.

Dinheiro & Trabalho: Quando se trata de dinheiro e negócios, as decisões devem ser tomadas de cabeça fria, mas hoje uma oportunidade cruzará seu caminho e você não deve perder muito tempo analisando…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você está em um grande momento e vai iniciar uma nova etapa em sua vida emocional. Há um novo relacionamento que surge por uma caminho bem diferente ao que você sempre considerou como o mais indicado. Esse alguém levará você a sonhos que jamais imaginou.

Dinheiro & Trabalho: Evite adotar medidas impulsivas quando se trata de lidar com seu dinheiro, aproveite o tempo necessário para analisar e organizar as coisas, e com paciência irá melhorar seu plano financeiro. Na…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não desista agora que tudo está prestes a acontecer no amor já que boas notícias são esperadas, mas, lembre-se que no amor acelerar certos processos nunca dá bons resultados. Aprenda a esperar e seja paciente com essa pessoa que irá conhecer agora.

Dinheiro & Trabalho: Você tentará traçar um caminho mais bem-sucedido para ganhar dinheiro, mas para atingir seus objetivos, você precisará parar de temer mudanças, sair da sua zona de conforto, porque quem…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Ao longo do dia, ao se encontrar com alguém, você sentirá que o amor está mais do que presente em sua vida. Entenderá que a decisão passa apenas por você e na sua capacidade de seduzir e conquistar. Aproveite essa sensação e faça o que precisa ser feito para ser feliz.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho tem um novo projeto que pode ser realizado de maneira surpreendente e fácil de alcançar com os parceiros certos. Aproveite essa ajuda para terminar mais rápido. Tudo isto, será…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você está em um caminho que ajuda a esquecer decepções e olhar para o futuro com esperança e otimismo, por isso, não insista em agarrar-se a situações vividas anteriormente porque não faz bem. A pessoa que lhe interessa capta essas sensações e desiste na hora.

Dinheiro & Trabalho: Você está agindo de forma inteligente nas finanças. Você ganhará dinheiro graças a boas idéias. Ser mais flexível e disposto a fazer uma mudança profunda na maneira como você faz as coisas…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje, os astros preveem um dia de sorte. Não se sinta derrotado prematuramente no amor. Uma reação inesperada de alguém que você considerava apenas um amigo abrirá seus olhos para uma situação inesperada. Prepare-se para desfrutar de um novo amor com ele.

Dinheiro & Trabalho: A energia de hoje atrai uma onda de prosperidade favorável a você. É tempo de recuperação de dinheiro, em que mesmo as situações mais difíceis da sua realidade financeira serão resolvidas…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A felicidade está ao seu alcance no amor. As coisas podem mudar de um momento para outro. Não se preocupe pensando que o amor deixou sua vida quando não é assim, muito menos agora, quando alguém chegará à sua vida e a felicidade voltará para você.

Dinheiro & Trabalho: Hoje a vibração do dinheiro prevalece e prevê um estágio próspero em sua vida. Você já entrou no caminho da prosperidade e, à medida que os dias passem, você o verificará. Este é um momento…

