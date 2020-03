Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo nesta segunda-feira (23/03)

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (23/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: É importante que você valorize o calor que seu parceiro lhe dá. Ele tentará fazer você sorrir a todo custo, e seus abraços farão seu coração bater com mais força. O solteiro deve eliminar de sua vida todas as pessoas tóxicas, que nunca têm uma palavra de encorajamento.

Dinheiro & Trabalho: Vai se defender bem com suas finanças nos próximos dias. A estabilidade atinge suas contas no meio da semana e, por enquanto, você está atingindo os orçamentos estabelecidos. Poderá ser muito útil para… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje vai ser muito importante para o seu parceiro, ele precisa dos seus braços para poder desabafar e chorar suas mágoas pelas circunstâncias profissionais. Se você é solteiro terá boas razões para sorrir, a pessoa que você gosta estará lhe enviando uma mensagem especial.

Dinheiro & Trabalho: Com a ajuda das estrelas, você continuará desfrutando de um pouco de dinheiro em efetivo, não vai se distrair como em outras ocasiões. Devido às circunstâncias pela que estamos passando deverá aprimorar ainda mais… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No casal, existe um clima bastante bom para propor mudanças e reformas. Além disso, prestarão mais atenção às necessidades mais básicas. Se você é solteiro, abra bem os olhos. O amor pode estar mais perto do que você imagina. Veja bem no grupo de amigos.

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro, pegue uma caneta e um caderno e organize bem tudo o que se refere ao dinheiro, as contas a pagar e o que fica com você. Assim, terá um panorama melhor para o futuro. No trabalho, sua nova… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Dentro de sua casa, a situação com seu parceiro estará em ordem. Haverá no ambiente um ar amoroso soprando por toda parte e uma comunicação fluida e carinhosa. O solteiro vai querer ficar até tarde da noite falando com a pessoa que gosta via rede social.

Dinheiro & Trabalho: Com o dinheiro e o trabalho, infelizmente, não terá um oásis para sentar e desfrutar. Sua vida profissional mudará muito, e você terá a sensação de que está caindo em um abismo. Mas, na realidade, tudo isso estará na… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se está solteiro, vai conhecer uma pessoa que se tornará uma linda amizade, podendo se transformar em um grande amor. Se já tem parceiro, a luz da lua os estará iluminando fazendo com que hoje tenha bons e gratos momentos, culminando numa noite de paixão.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho duro, mesmo feito à distância, vai começar a render seus frutos pouco a pouco. As portas pelas quais quis entrar e que foram fechadas, finalmente vão se abrir. Você terá que controlar seus nervos e… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Este dia será especialmente brilhante se você for solteiro. Poderá começar uma nova história de amor. Sua intuição lhe dirá se você está fazendo a coisa certa. Também será para quem tem parceiro, haverá muita luz no casal. Amará seu parceiro novamente como no primeiro dia em que seus olhos se encontraram.

Dinheiro & Trabalho: Faça bom uso das redes sociais se estiver trabalhando na sua casa. Você poderá enviar ou receber valiosas informações que serão usadas da maneira que melhor lhe convier. Com relação ao seu dinheiro, caso tenha que… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Para o solteiro é um bom momento para quebrar o isolamento emocional e compartilhar seus pensamentos com os outros. Se você tem parceiro, os astros estão ao seu favor. Poderá traçar planos com ele para o bem do casal e da família.

Dinheiro & Trabalho: Esta semana que inicia pode começar bem com seus novos projetos e seu trabalho à distância. Caso precise de ajuda, pode solicitar os conselhos de pessoas que já estão trabalhando assim há mais tempo. Por outro lado… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Há calma e paz no amor do casal, o diálogo recomeça com uma naturalidade incrível e você acredita que não pode pedir mais nada da vida. O solteiro terá no coração suficiente coragem para lutar pelos desafios. Terá que se armar de paciência e tenacidade.

Dinheiro & Trabalho: É um dia propício para expressar a individualidade econômica. Pode e conseguirá fazer as coisas por si mesmo, não dependerá de ninguém e dará ao universo um aroma mais alegre. Vai saber como se misturar com… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Com seu parceiro terão uma oportunidade única de melhorar o vínculo de amor. Com a intenção guiada pelo coração e o olhar fixo no presente, compartilhe com a pessoa amada todos os seus desejos mais íntimos. O solteiro terá que parar de perseguir um ideal e definir, na realidade, o que deseja viver no amor.

Dinheiro & Trabalho: Para a sua economia, os astros preveem que hoje pode ser de grande ajuda para uma pessoa próxima a você que está enfrentando dificuldades financeiras. No campo profissional e laboral, é provável que hoje… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você é solteiro, permita que seu coração se abra a alguém novo em sua vida, não se feche ou se castigue. Se estiver em um casal, é hora de propor atividades que os aproximem mais. É muito importante que revitalizem o relacionamento com algumas risadas e muito contato físico.

Dinheiro & Trabalho: Se você ainda não trabalha estilo home office, vai ser vitorioso na frente de certas pessoas em seu ambiente que não confiam em sua capacidade de alcançar certas conquistas. Agora, depois de tanto esforço e… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje talvez sinta que com seu parceiro precisam da paixão e do senso de aventura dos primeiros meses. Não se preocupe, é simplesmente um sinal de que precisam revitalizar seu vínculo de amor. Caso seja solteiro, pode aparecer uma pessoa na sua vida com a qual iniciará um romance.

Dinheiro & Trabalho: Como você soube gerenciar bem seu dinheiro, agora não tem problemas financeiros. Mesmo assim, sua situação pode melhorar consideravelmente se correr o risco de executar os planos em que já pensou. Profissionalmente… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O que você está esperando para prestar homenagem àquela pessoa que lhe dá amor e carinho todos os dias? Hoje é um dia excelente para preparar algo especial para o seu parceiro. O solteiro pode ter uma surpresa que acabará por trazer benefícios quando se trata de amor.

Dinheiro & Trabalho: Você deve cuidar do seu dinheiro, pois a situação social em que se encontra é extremamente instável. Não se trata de você, mas é a tendência econômica da atualidade. Por esse motivo, terá que ser inteligente e… Continue lendo o signo Peixes

