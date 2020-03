Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo nesta sexta-feira (13/03)

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (13/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você vai procurar a forma de passar o maior tempo possível com o seu parceiro e vai lhe dar um presente surpresa. Será muito carinho e atencioso que não deixará dúvidas sobre o seu amor por ele. Vão passar um dia, especialmente a noite, muito gratificante juntos.

Dinheiro & Trabalho: Você tem que organizar um método de trabalho e disciplinar-se um pouco mais para atingir seus objetivos, especialmente se estiverem relacionados a estudos ou a qualquer tipo de aprendizado para se… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você viverá seu romance como uma nova aventura que não tem nada a ver com o que havia experimentado anteriormente. Vênus o convida a refletir neste dia como visualiza sua situação daqui para a frente. É bom curtir o presente, mas também é bom pensar no futuro com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Está passando por um momento bastante poderoso e deseja realizar novos projetos em sua empresa, é claro, com a melhor das intenções. No entanto, não pule nenhuma etapa, converse com seus superiores, com… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A previsão no campo do amor diz que hoje todos os seus interesses girarão em torno de este sentimento. É muito provável que suas aspirações se concretizem, seja por encontrar um parceiro ou por melhorar o relacionamento em que se encontra. Haverá um grande momento para compartilhar sentimentos.

Dinheiro & Trabalho: Você fica obcecado demais com o seu trabalho, sempre pensa nele, mesmo após o término da jornada, quando deveria estar desfrutando de sua família e casa. Seja um pouco mais sensível, deve se desconectar e… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Vai pensar muito no seu parceiro hoje e desejará planejar uma escapada juntos para desfrutar de alguma atividade de aventura. Caminhar, fazer rafting ou pular em tirolesa criará cumplicidade entre você e queimará o excesso de energia que as estrelas lhe trazem.

Dinheiro & Trabalho: A aura negativa das finanças de hoje, dará lugar a um clima mais descontraído. Em que qualquer decisão e etapa que você deseja tomar em relação à sua economia será avaliada sob diferentes pontos de… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você está em um relacionamento de muito tempo, hoje verá como seu encanto pessoal seduz seu parceiro a ponto de reviver momentos mágicos de intimidade e paixão. O relacionamento será renovado. Se você é solteiro, hoje terá a capacidade de atrair novas pessoas para sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Economicamente, as estrelas preveem que sua atitude será essencial para realizar bons negócios. Se você for com um sorriso e uma atitude otimista, todas as portas se abrirão. Em relação ao campo profissional… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No campo do amor, a lua estará disposta a colaborar com você. É provável que ambos compartilhem sonhos e projetem um futuro muito promissor. A ilusão de um infecta o outro e vice-versa, vocês sentirão como se nada pudesse impedi-los de avançar.

Dinheiro & Trabalho: No nível econômico, os astros lhe dão o pequeno impulso que lhe faltava, que junto com sua boa disposição e energia, tornará possível tudo o que você deseja manifestar hoje no campo material. Quanto ao seu… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Com seu parceiro terá que promover a comunicação acima de tudo, sem evitar falar sobre as coisas que o incomodam. Porque é exatamente aí que você precisa chegar a um acordo com a pessoa amada. É um bom momento para rever tudo, para se fortalecerem mais ainda.

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional e laboral, os astros preveem a chegada de um ótimo projeto profissional, para o qual você terá que trabalhar duro e, acima de tudo, avançar com um bom planejamento. A previsão econômica… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Com seu parceiro terão mudanças, para melhor, e dinâmicas diferentes no seu relacionamento daquelas em que vocês geralmente vivem. Os solteiros poderão conhecer uma pessoa muito especial que os surpreenderá com seus modos excêntricos ou provenientes de outra cultura.

Dinheiro & Trabalho: Se você tiver uma decisão importante a tomar com relação a trabalho e tiver duas opções que parecem boas, veja os prós e os contras de cada uma. De qualquer forma, se for uma decisão que mudará sua vida… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje a lua está localizada em um espaço astrológico no céu que é excelente para você. Com seu parceiro terão a maravilhosa oportunidade de compartilhar momentos requintados e de muito amor. Se estiver solteiro, terá uma grande chance de fazer contato com alguém especial.

Dinheiro & Trabalho: As estrelas mostram uma tendência muito positiva em tudo relacionado à sua vida econômica. Em relação aos seus negócios, tudo fluirá sem problemas. Você é um dos mais influenciados pela força planetária e… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A melhor parte desta jornada será realizada no campo do amor. Os eflúvios românticos das estrelas continuam do seu lado e lhe oferecem oportunidades para grandes emoções e bons momentos com seu parceiro. Os solteiros poderão conhecer o futuro parceiro.

Dinheiro & Trabalho: As estrelas proporcionam-lhe energias benéficas que alimentam o seu desejo de fazer várias coisas, farão com que feche novos acordos comerciais e melhore a sua visão de negócios. Se você está procurando… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O amor está muito bem entre você e seu parceiro, estão se valorizando mutuamente. Lembre-se de apreciar cada detalhe que há muito tempo ele vem tendo com você. Mantenha uma atitude positiva em relação à pessoa amada, prestando atenção principalmente no futuro de vocês.

Dinheiro & Trabalho: Sempre se guie pela sua agenda. Você terá muitas coisas para fazer. Estará trabalhando, lidando com questões domésticas e realizando diligências importantes. Deve fazer uma lista cuidadosa de todas as… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje o amor vai lhe recompensar de uma forma muito especial. Você poderá compartilhar um dia muito tranquilo e reconfortante na companhia de seus entes queridos, especialmente com o seu parceiro. Tudo se encaixará perfeitamente no relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho tente manter a cabeça fria, pois pode haver uma pequena discussão com um colega de equipe. Nada sério e fácil de resolver. O que ensina aos outros é o que realmente pode fazer você crescer. Crie suas… Continue lendo o signo Aquário

