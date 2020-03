Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo neste domingo (15/03)

Horóscopo do Dia para este domingo (15/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Com seu parceiro, hoje terão a maravilhosa oportunidade de compartilhar momentos inesquecíveis com muito amor e carinho. Se você é solteiro, poderá ter uma conversa mais séria com a pessoa pela qual sente atração. Poderá começar um lindo relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Neste dia, o dinheiro não importará muito para você. Vai querer aproveitar uma jornada sem tantas limitações. Você é um dos signos com maior tendência a economizar, mas hoje não deixará espaço para essa… Continue lendo o signo Peixes

Publicidade

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Na sua vida de casal, você terá a sensação de viver em um ciclo contínuo de paz e harmonia, pois há situações muito boas que estão se repetindo dia após dia. Se quiser demonstrar seu amor e carinho pelo seu parceiro, prepare um almoço especial para ele ou saiam para almoçar fora.

Dinheiro & Trabalho: Seria bom para você marcar novas metas profissionais, tem potencial para cruzar novas linhas de chegada. As contas de sua casa estarão em ordem, podendo inclusive, satisfazer o capricho de outros membros da… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Com seu parceiro vão se produzir conversas agradáveis das quais você aprenderá muito, poderá assumir alguns erros recentes. Deve sempre se dedicar um pouco mais ao relacionamento, para que tudo corra da melhor maneira. Mostre o melhor de você.

Dinheiro & Trabalho: Entrará em um período bom no campo financeiro, realizou muitos esforços e agora poderá começar a recolher os frutos em vez de plantar novos. Faça bom uso dos lucros que você colherá. Vai se sentir mais… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A lua o ilumina e lhe envia muita energia, portanto, você sentirá uma maior facilidade para demonstrar seus sentimentos ao seu parceiro e alcançará um bom entendimento no relacionamento. Sua sensibilidade aumentará e você esperará uma reciprocidade por parte de seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Hoje é um excelente dia para visualizar e organizar a vida profissional. Pode escrever suas metas profissionais e materiais que deseja atingir. A visualização criativa é uma ferramenta maravilhosa para gerar a… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: As estrelas lhe dão um toque caloroso e amoroso, além de apaixonado. Não vai querer ficar entediado em casa neste dia, desejará desfrutar do amor pelo seu parceiro em espaços diferentes. Reserve um jantar em um restaurante exótico ou com técnicas de cozinha modernas e inovadoras e a noite será perfeita.

Dinheiro & Trabalho: Boas notícias estão chegando. Muito movimento no que diz respeito à sua reputação e à maneira como você se relaciona com seus chefes e autoridades. Seu planeta regente se instala em seu campo profissional e… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje vai querer mergulhar nas emoções e estabelecer laços mais profundos e até espirituais com seu parceiro. Sua zona de sexualidade será altamente influenciada pelos astros e desejará experimentar coisas novas nessa área, como sexo tântrico ou experimentar brinquedos que nunca usou antes.

Dinheiro & Trabalho: Com os astros em seu campo financeiro, você ainda é muito generoso com dinheiro e precisa usar a energia do Sol para manter os pés no chão. É um bom dia para fazer compras se você tiver que comprar móveis ou… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Com a ajuda da lua sentirá que precisa dar um passo adiante em seu relacionamento. Portanto, é um bom momento para propostas de casamento ou namoro, casamentos, convivência com a pessoa amada, etc., pois essa energia promoverá a consolidação do relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: A previsão econômica fala de situações conflitantes que você terá que superar se quiser obter bons resultados econômicos. Deve ser muito preciso se quiser superar esses obstáculos. No local de trabalho, os astros… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As coisas funcionam dentro do seu coração como as imaginou. Seu parceiro desperta muito amor e paixão em você. O desejo está em primeiro plano havendo muitos fogos de artifício no quarto do casal. Ainda precisa encontrar um momento de qualidade para ficar sozinho, sem ter os filhos por perto.

Dinheiro & Trabalho: Neste momento sua economia passa por um bom momento. Você controla os gastos, interrompe qualquer coisa quando suspeita que um desperdício acontecerá e alguns ficam surpresos ao ver suas economias… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No campo do amor sua cara-metade mostrará através de gestos e detalhes todo o amor que sente por você, e que ele sempre estará junto para ajudá-lo sempre que precisar. Valorize mais a pessoa que tem ao seu lado, faça algo especial para mostrar o quão importante é na sua vida.

Dinheiro & Trabalho: A parte econômica estará intimamente ligada à criatividade. Essa sua capacidade de criar oportunidades o ajudará bastante no plano material. Quanto ao campo profissional, você precisará refletir para poder… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Com seu parceiro, terão uma oportunidade maravilhosa de renovar completamente seu vínculo de amor. Juntos, vocês seguirão um novo caminho cheio de amor e felicidade compartilhados. Se você é solteiro, terá muitas possibilidades de encontrar o amor, poder amar e sentir-se totalmente amado.

Dinheiro & Trabalho: Os assuntos relacionados a bens materiais serão muito positivos neste dia. O lar e a vida econômica mostram grandes possibilidades de encontrar soluções perfeitas para problemas que acabarão muito melhores do que… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É muito provável que com a ajuda das estrelas melhore o seu relacionamento. Quanto ao ambiente familiar, os espíritos serão muito positivos hoje, portanto haverá uma grande abertura para compartilhar momentos e sentimentos. Você passará um ótimo dia na companhia da sua família e amigos mais próximos.

Dinheiro & Trabalho: Definir sua lista de prioridades será muito útil se você deseja alcançar determinados objetivos. As despesas dos últimos dias podem ter sido vividas de maneira um tanto irresponsável, mas você terá boas notícias e… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O amor pelo seu parceiro produz um encantamento dos seus sentidos e você compreende os eventos da sua vida amorosa com uma certa característica ingênua e romântica. Essas emoções intensas virão para energizar a vida sexual, o romantismo acenderá a paixão entre vocês como nunca antes.

Dinheiro & Trabalho: A previsão econômica fala de sorte e boa fortuna. Você pode receber dinheiro extra, graças à sua inteligência e agilidade mental para detectar oportunidades onde ninguém as detecta. Quanto ao campo profissional… Continue lendo o signo Aquário

…

Leia também: