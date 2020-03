Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo neste sábado (21/03)

Horóscopo do Dia. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos neste sábado (21/03).

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se está em um relacionamento de casal, vai ter um dia excelente. Com seu parceiro estarão muito bem conectados em tudo. Se for solteiro, não deveria se importar tanto com o passado da pessoa que ama, quanto com o futuro que vocês podem escrever juntos.

Dinheiro & Trabalho: Mesmo ficando em casa, vai trabalhar incansavelmente, mas vai poder curtir o que a vida lhe oferece. Tudo passa, mas você é muito importante para se expor ao negativo. Aproveite para organizar a mudança de… Continue lendo o signo Áries

Publicidade

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você terá um dia bastante estável com seu parceiro. Vai começar a realizar algumas mudanças que serão benéficas no relacionamento. O coração do solteiro terá algumas dúvidas. Não saberá se é melhor se jogar com tudo para essa pessoa ou esquecê-lo de uma vez por todas.

Dinheiro & Trabalho: A vida ensina você a ser mais organizado e responsável com sua economia. Fará todo o possível para que sua reputação não caia no chão como resultado de um passo em falso. Vai se mostrar criativo e… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os encantos das suas palavras soarão como uma música romântica para os ouvidos do seu parceiro. Você sentirá vontade de compartilhar um momento de intimidade e aconchego com ele. Se é solteiro, pode receber um convite muito terno de alguém discreto, mas atraente.

Dinheiro & Trabalho: Vênus deve lhe dar alguma proteção financeira. Obviamente, está em suas mãos fazer as coisas com sabedoria. No campo laboral, as estrelas dizem que você sempre anda motivado e isso é a coisa mais… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se é solteiro e conheceu alguém recentemente, você deve ter notado como entre seus olhares há brilho e encantamento, mesmo não o admitindo gosta dele. Se tem parceiro, no relacionamento haverá magia, mas, para que isso ocorra, você deve abandonar a rotina e surpreendê-lo.

Dinheiro & Trabalho: Conte com seu potencial e sua intuição na área de negócios. Sua voz interior guia você como uma luz para o melhor dos caminhos. Em geral, saberá como encontrar boas soluções, mesmo se tiver… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você será capaz de antecipar os movimentos de seu parceiro no campo sexual e fará o que ele quiser sem que lhe tenha dito nada. Se você é solteiro, suas exigências em relação ao seu futuro parceiro serão tão altas que ninguém ao seu redor atenderá às suas expectativas.

Dinheiro & Trabalho: Estará com uma energia muito positiva em sua área de investimentos, finanças e poder social. Você terá uma mente muito intuitiva, mas também muito ágil quando se trata de entender e apostar em opções mais… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Com seu parceiro terá um dia calmo, embora a centelha sexual possa saltar a qualquer momento com um simples gesto ou comentário. Se for solteiro, aprenda a confiar em seus instintos. Às vezes, o amor não é necessário procurá-lo, ele vem de um momento para o outro.

Dinheiro & Trabalho: Você deve analisar cuidadosamente o momento pelo que está passando. Acha que já atingiu o teto ou ainda existem opções para melhorar economicamente? Você realmente não deve se contentar com o que tem… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A previsão no amor diz que você será muito gentil e compreensivo com seu parceiro. Não haverá nenhum problema no casal. Se você está solteiro, aproveitará este dia para falar, sem hesitar, com alguém que desperta o seu desejo. Se mostrará determinado e seguro de si.

Dinheiro & Trabalho: Quanto à sua economia, os astros preveem que você está em um período de muito movimento. Além disso, sua mente é muito ágil, para que não perca oportunidades de encontrar bons negócios. Se trabalha… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Se você é solteiro, hoje pode ter novidades em assuntos do coração. Talvez receba um convite para jantar, ou talvez a ligação que estava esperando finalmente chegue. Se já tem parceiro, hoje terão um dia tranquilo e maravilhoso. Faça algo diferente com a pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho: A situação econômica que você vive todos os dias não é totalmente ruim, mesmo se tiver neste dia a sensação de que tudo poderia ser melhor se não fosse pelos acontecimentos pelos que estamos passando. Tudo o… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Será um dia muito especial com seu parceiro, em que a lua estimulará sua sexualidade de uma maneira muito particular. O solteiro terá que cuidar de suas relações com estranhos e estar atento aos sinais de que essas pessoas deixam cair nas conversas que têm.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você pode chegar a conclusões sobre questões que o preocupavam com dinheiro ou com sua situação profissional. Se estava enfrentando situações confusas que eram irritantes, é hora de falar sobre como… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você tem parceiro, hoje terão uma oportunidade única de melhorar o vínculo de amor. Compartilharão todos os seus desejos mais íntimos. Caso seja solteiro, seria bom se você parasse de perseguir um ideal e tentasse definir, na realidade, o que deseja viver no amor.

Dinheiro & Trabalho: Amizades verdadeiras são vistas em momentos de conflito ou carência, hoje vai tentar dar tudo o que tem para ajudar aquele amigo que precisa de você. Não perca esse compromisso por nada. É provável também… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se faz parte de um casal, você se verá fazendo sacrifícios pela outra pessoa e até gostando de poder se oferecer naturalmente. Se for solteiro, desejará conhecer o amor da sua vida e não estará tão longe disso, pois as estrelas mostram uma tendência particular para que a mágica do amor se torne realidade.

Dinheiro & Trabalho: Economicamente, a previsão dos astros indica um momento em que você deve identificar a melhor maneira de gerenciar seu dinheiro. Se acha que as coisas não estão indo como gostaria, pense como pode… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Com seu parceiro poderá viver um dia de imensa satisfação, vai se sentir muitíssimo amado e valorizado como nunca antes. É tempo de colher o que plantou. O solteiro só poderá abrir seu coração quando tiver clareza sobre o que espera encontrar.

Dinheiro & Trabalho: Se você tinha assuntos pendentes relacionados à sua vida financeira, hoje com a ajuda dos astros, poderá resolver esses problemas que lhe causaram tanta preocupação. Eles também recomendam que… Continue lendo o signo Peixes

…

Leia também: