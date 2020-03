Hospital Antonio Giglio, em Osasco, ganha ala para pacientes com coronavírus

Além de entregar, na sexta-feira (27), o Centro de Terapia Intensiva do Coronavírus, no prédio do Pronto Socorro do Santo Antonio, a Prefeitura de Osasco coloca em funcionamento nesta segunda-feira (30), uma nova ala do Hospital Municipal Antonio Giglio voltada exclusivamente a pacientes com suspeita ou confirmação do novo coronavírus (covid-19).

De acordo com a administração municipal, a ala conta com 10 novos leitos de UTI, equipada com respiradores para atender os casos mais graves de covid-19.

“Além de um andar inteiro [do hospital] que nós já separamos, equipamos, vamos entregar uma nova ala de combate ao coronavírus no Hospital Municipal Antonio Giglio. Só nessa nova ala, além desse andar inteiro que a gente já consolidou, vamos conseguir atender 20 pessoas simultaneamente”, disse o prefeito Rogério Lins na noite deste domingo (29).

Publicidade

Ele afirmou ainda que a previsão é de o pico da pandemia no município ocorra em duas semanas. Por isso, a Prefeitura tem adotado uma série de medidas com o objetivo de evitar a disseminação do coronavírus. As aulas nas escolas continuam suspensas e sem previsão de retorno. Até o dia 7 de abril os comércios considerados não essenciais devem permanecer fechados, eventos da Prefeitura estão suspensos, bem como o atendimento ao público no Paço Municipal.

Rogério Lins voltou a pedir a colaboração da população: “não é momento de separação e de conflitos. Precisamos unificar Osasco para ultrapassarmos essa turbulência. Vamos intensificar nossas atividades de prevenção e isolamento social dos grupos mais vulneráveis”.

A Prefeitura de Osasco confirmou, no domingo, a primeira morte em decorrência do novo coronavírus no município. Além disso, outros cinco óbitos com suspeita de covid-19 são investigados.

ATENDIMENTO A CASOS SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS EM OSASCO:

A Prefeitura definiu os seguintes locais para atendimento a casos suspeitos de coronavírus:

UPA Centro (Rua Aymoré de Mello Dias, 51 – Centro)

UPA Menck (Av. Alberto J. Byington, 822 – Vila Menck)

UPA Conceição (Rua Pernambucana, 385 – Conceição)

UBS Vila dos Remédios (Rua Santo Ubaldo, 100 – Remédios)

UBS Quitaúna (R. Mal. Edgar de Oliveira, 800 – Quitaúna)

UBS Aliança (Avenida Bandeirantes, 550 – Aliança), UBS Portal D’Oeste (Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 100 – Portal D’Oeste)

UBS Vila da Justiça (Avenida Clóvis Assaf, 460 – Conceição)

UBS Novo Osasco (Rua Teófilo Munhoz Vaqueiro, 60 – Jardim Novo Osasco)

Centro de Convivência Edmundo Campanhã Burjato – crianças e adolescentes até 19 anos (Rua Tomás Antônio Gonzaga, 250 – Cipava)

Centro de Atendimento ao Idoso – idosos com idade superior a 60 anos (Rua R. Atília Delbon Biscuola, 927 – Presidente Altino).

Os casos considerados moderados ou graves serão encaminhados para o Centro de Terapia Intensiva, no Pronto-Socorro do Santo Antônio, que foi equipado com respiradores, tomógrafo e monitores cardíacos. O Pronto-Socorro Osmar Mesquita também funciona como Centro de Terapia Intensiva.