Hospital Antonio Giglio, em Osasco, ganha novos equipamentos para atender pacientes com coronavírus

O Hospital Municipal Antonio Giglio, em Osasco, recebeu, na manhã desta terça-feira (24), novos equipamentos para atender pacientes acometidos pelo novo coronavírus (covid-19). A unidade recebeu respiradores, monitores e tomógrafo, segundo o prefeito Rogério Lins.

Além disso, funcionários do hospital passaram por treinamentos com infectologistas e epidemiologistas.

“Novas estruturas também estão sendo montadas, no PS do Santo Antônio, Jardim D’Abril, Osmar Mesquita e nas UPAS”, destacou Rogério Lins.

Publicidade

O reforço na rede de Saúde de Osasco para atender pacientes com coronavírus foi destaque no “Conexão Repórter” desta segunda-feira (23), no SBT. Assista abaixo:

…

Leia também: