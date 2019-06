Hospital da Criança de Osasco vai funcionar 24h

O Hospital da Criança que será construído pela Prefeitura de Osasco próximo à Policlínica da zona Norte deve funcionar 24 horas, afirmou o prefeito Rogério Lins durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (27).

“Vamos começar a construção do primeiro Hospital da Criança na cidade. Vai ter 40 leitos de internação, dez de UTI, com todas as especialidades pediátricas, 24 horas, com toda a infraestrutura necessária”, declarou.

De acordo com ele, foi estudada a implantação do Hospital da Criança no antigo Hospital Renascença, que está desativado, no Centro, mas a administração municipal não quis atrapalhar as negociações para a instalação de unidade da Prevent Senior no local.

“Em respeito a esta negociação, que estava bastante a cidade, a gente não quis atrapalhar. É um ganho para a cidade a Prevent Senior vir para cá”, disse Rogério Lins.

O prefeito declarou que a avenida Getúlio Vargas foi escolhida para a instalação do Hospital da Criança “porque é uma alça de acesso rápida e fácil para qualquer ponto da cidade, inclusive para quem não tem carro”.

O projeto

Segundo a Prefeitura, o prédio do Hospital da Criança de Osasco terá três andares, 40 leitos de internação e dez de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Ainda não há prazo definido para início e conclusão das obras. Em visita ao local onde a unidade de saúde será construída, Rogério Lins afirmou: “Já temos os recursos e o projeto está em fase final de elaboração. Em seguida será aberto o processo licitatório”.

