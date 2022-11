Hospital de Barueri abre vagas de auxiliar administrativo, enfermeiro, técnico de enfermagem e mais

O Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB) está com vagas de emprego abertas em vários cargos.

Há oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar técnico de equipamento médico, coordenador de TI, enfermeiro sênior (centro cirúrgico, geral, paciente cirúrgico), escriturário, fisioterapeuta, oficial de manutenção, recepcionista ambulatório, técnico em enfermagem (centro cirúrgico, geral, hemodiálise, paciente cirúrgico e UTI pediátrica).

A função de auxiliar administrativo exige o ensino médio completo e noções básicas de informática. O cargo de recepcionista também pede o ensino médio completo e conhecimento de informática.

Para técnico de enfermagem, o Hospital de Barueri pede que o interessado tenha o ensino médio completo, curso técnico em enfermagem completo, COREN ativo.

Todos os candidatos selecionados para preencher as vagas devem estar vacinados com as três doses contra a covid-19, aprovada pela ANVISA, respeitando o plano de vacinação e as recomendações das autoridades de Saúde.

Como se candidatar às vagas de emprego no Hospital de Barueri:

Os interessados devem acessar o site de vagas do Hospital, selecionar a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

