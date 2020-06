Hospital de Barueri recebe doadores de sangue com hora marcada durante pandemia

O Banco de Sangue do Hospital Municipal de Barueri reabriu no início de junho após passar por várias adaptações para garantir a segurança dos doadores e dos funcionários durante a pandemia de Covid-19. Agora, o doador precisa fazer um agendamento prévio no site da Fundação Pró-Sangue.

O hospital disponibilizará álcool gel e máscara de proteção aos doadores, que devem comparecer somente após agendar data e hora, além de respeitar a distância mínima de um metro e meio entre as pessoas no dia da doação.

Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado no dia 14 de junho, o HMB reforça a importância da doação de sangue mesmo no período da pandemia, quando outras demandas que necessitam de sangue continuam acontecendo, como acidentes automobilísticos, cirurgias cardíacas e tratamentos de câncer.

Publicidade

“Todos esses casos necessitam de algum hemoderivado, seja plasma, plaquetas, hemácias ou crio”, esclarece Marcelo de Freitas, médico responsável pelo Banco de Sangue do hospital, que alerta para sintomas gripais, por exemplo, tosse e febre, que inviabilizam o processo neste momento.

No calendário oficial de Barueri, o mês de Junho foi instituído como o mês dedicado à campanha de incentivo à doação de sangue, por meio da lei municipal 2.499/2017, que estabelece o Junho Vermelho.

Quem pode doar?

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam apresentar autorização assinada pelo responsável e maiores de 60 já devem ter feito ao menos uma doação), pesar no mínimo 50 kg, ter dormido pelo menos seis horas, estar alimentado e apresentar documentos com foto no momento da doação.

Em relação ao novo coronavírus, se o doador tiver contato com alguma pessoa infectada deve aguardar 15 dias para realizar a doação. Caso a pessoa que queira doar tenha contraído a Covid-19, ela deve esperar 30 dias, segundo as orientações do banco de sangue do HMB.

O Banco de Sangue da unidade está localizado no piso térreo e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para esclarecimentos e dúvidas, basta entrar em contato pelo telefone (11) 2575-3375 ou acessar o site da Fundação Pró-Sangue.