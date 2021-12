Hospital de Barueri tem vagas abertas para técnico de enfermagem, enfermeiro, eletricista e mais

O Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB) está com vagas de emprego abertas em diversos cargos.

Há vagas abertas para eletricista, maqueiro, plantonista administrativo, técnico de enfermagem (ambulatório, centro cirúrgico e pediatria), enfermeiro (centro cirúrgico e UTI neonatal) e analista programador.

Para o cargo de plantonista administrativo é necessário ter ensino superior completo ou estar cursando Administração, ter experiência com pacote Office e no atendimento ao público. Além disso,deve estar vacinado com as duas doses contra a covid-19.

A função de enfermeiro exige ensino superior completo em enfermagem, pós graduação completa na área de atuação e COREN ativo. Desejável ter experiência na área.

As vagas para técnico de enfermagem exigem que o interessado tenha ensino médio completo, cursos técnico em enfermagem completo, COREN ativo. Desejável ter experiência na área.

Já para o cargo de eletricista é preciso ter ensino médio completo, cursos técnico em eletrônica (elétrica ou eletricista de manutenção), certificado NR10, cursos técnico completo, curso eletricista industrial ou instalador com duração mínima de 1600 horas e experiência na função.

Confira como se candidatar às vagas abertas no Hospital de Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção para integrar a equipe de funcionários do Hospital de Barueri devem acessar o site de vagas do HMB, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo.

Sobre a empresa

Inaugurado em 2008, o Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran é referência para os casos de clínica médica e alta complexidade cirúrgica. Desde julho de 2017, a unidade é gerenciada pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).

