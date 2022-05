Hospital de Barueri tem vagas de enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente administrativo e mais

O Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB) está com vagas de emprego abertas em diversos cargos.

Há oportunidades para assistente administrativo, assistente de saúde, auxiliar de farmácia (almoxarifado), encanador, enfermeiro do trabalho, enfermeiro sênior (central de material, geral, paciente crítico e pediatria e neo), escriturário, oficial de manutenção, técnico de enfermagem (geral, paciente crítico e UTI pediátrica/neo).

A função de assistente administrativo exige ensino superior completo em administração, conhecimento do pacote Office, experiência em rotinas administrativas, atendimento ao público e controle de dados.

Para o cargo de auxiliar de farmácia é necessário ter ensino médio completo, cursos de auxiliar de farmácia completo (ou cursando técnico). É desejável que o candidato tenha experiência na função.

A vaga de enfermeiro do trabalho exige ensino superior completo em enfermagem, especialização em enfermagem do trabalho ou saúde do trabalhador e COREN ativo. Desejável experiência na função.

Todos os candidatos selecionados deverão estar vacinados com as três doses contra a covid-19.

Como se candidatar às vagas de emprego no Hospital de Barueri:

Os interessados em participar do processo seletivo para as vagas devem acessar o site de recrutamento do Hospital, selecionar a oportunidade desejada e cadastrar-se. No mesmo site é possível encontrar mais informações sobre as vagas e o Hospital Municipal e Barueri.

