Hospital e Maternidade São Luiz Osasco abre vagas de técnico de enfermagem, recepcionista e mais

O Hospital e Maternidade São Luiz, no Centro de Osasco, está com vagas de emprego abertas para diversos cargos. Há oportunidades para técnico de enfermagem, farmacêutico, técnico de engenharia clínica, recepcionista, analista de contas médicas, auxiliar de suprimentos (almoxarifado) e assistente de relacionamento médico.

As oportunidades para técnico de enfermagem são para atuar na UNI Adulto (7 vagas), UTI Adulto (5), no Berçário Alto Risco (4) e Ambulatório (2), com escala de trabalho 6×1. Os requisitos exigidos são curso de técnico de enfermagem concluído, COREN ativo e experiência comprovada na área.

A função de recepcionista exige ensino médio completo e é desejável experiência em atendimento ao cliente. A escala de trabalho é 6×1, das 13h40 às 22h.

Para a função de analista de contas médicas é necessário ter formação superior completa, conhecimento nas tabelas Tuss, CBHPM, AMB e afins e experiência em prorrogação.

Os salários não foram informados. Já os benefícios oferecidos pela rede D’Or, do Hospital e Maternidade São Luiz, são vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, assistências médica e odontológica e convênio com empresas parceiras (podem variar conforme a vaga).

Como se candidatar às vagas de emprego no Hospital e Maternidade São Luiz Osasco:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo.