Hospital Geral de Carapicuíba recebe posto de doação de sangue

O Hospital Geral de Carapicuíba Dr. Francisco de Moura Coutinho Filho (HGC) contará com um centro de coleta de sangue na unidade. Fruto de uma parceria com a Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, o espaço de coleta terá capacidade de atender até 110 doadores por dia.

As doações poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h (horários diferenciados indicados abaixo), e os atendimentos serão feitos apenas com agendamento online (no site da Pró-Sangue), seguindo protocolos de segurança para evitar aglomerações e combater a transmissão de Covid-19.

O objetivo é contribuir para o restabelecimento e manutenção dos estoques de sangue da entidade, bem como ampliar o fornecimento de hemocomponentes na rede pública, além de promover a descentralização das coletas, sobretudo diante dos impactos da pandemia de Covid-19.

Requisitos para doação

O candidato que deseja fazer a doação deve verificar os requisitos básicos, sendo os principais: estar em boas condições de saúde e alimentada, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar site da Pró-Sangue), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

SERVIÇO:

Endereço: Rua da Pedreira, 95 – Parque José Alexandre, Carapicuíba – SP (nas dependências do Hospital Geral de Carapicuíba)

Agendamento para doações de sangue: www.prosangue.sp.gov.br //

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 15h //

Horários diferenciados: dias 30 de março e 13, 20 e 27 de abril, das 9h às 11h45 //

Feriados: dias 15 e 21 de abril não haverá funcionamento