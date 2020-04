Hospital Geral de Itapevi teve 100% de sua capacidade ocupada, diz Igor Soares

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, afirmou, na noite desta terça-feira (28) que o Hospital Geral de Itapevi teve 100% de sua capacidade ocupada na segunda-feira. “Ontem, tivemos 100% das vagas no HGI ocupadas, mas alguns pacientes receberam alta e liberaram alguns leitos. Mas chegamos quase no limite”, explicou o prefeito em transmissão ao vivo via Facebook.

O HGI atende o município de Itapevi, mas recebe também pacientes de outras cidades da região. Além dos leitos no HGI, a cidade possui 83 leitos dedicados aos pacientes com complicações de covid-19 que precisam de internação. “Quero frisar que esta estrutura hoje, está sendo suficiente para atender a população. Mas nós já temos no HGI um retrato do que podemos ter aqui em Itapevi nos próximos dias”, alertou o prefeito.

Itapevi foi a primeira cidade a abrir um equipamento de saúde específico para atender pacientes com coronavírus. Em um mês, mais de 1.500 pessoas já foram atendidas no Centro de Combate ao Coronavírus da cidade, segundo o prefeito.

Para evitar a superlotação e a possibilidade de não haver leitos disponíveis no município para atender novos pacientes infectados, Igor Sorares fez um apelo para que os munícipes cumpram a quarentena. “Se tivermos toda a estrutura ocupada, não teremos mais leitos par atendimento do nosso povo. Então peço que cumpram o isolamento, eu sei que é uma medida dura, mas necessária para salvarmos vida”, disse.

“Imagine o quanto é duro tomar media restritiva, como impedir o comerciante de abrir a sua loja, impedir esse comerciante de ganhar o pão de cada dia, de gerar emprego e receita. Tenha a certeza, que eu assim como você, estou muito angustiado com tudo isso. É muito difícil para nós estarmos distantes do que a gente ama fazer”, completou.

Casos de Covid-19 em Itapevi

O número de casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) em Itapevi chegou a 134 nesta quarta-feira (29). Também há 15 mortes confirmadas pela doença e outros dois óbitos estão em investigação, segundo boletim divulgado pela Prefeitura.

A cidade registra 188 casos suspeitos. Essas pessoas estão em isolamento domiciliar, aguardando resultado do exame que comprove ou não a covid-19.

Entre as pessoas que testaram positivo para o coronavírus no município, 83 estão recuperadas, segundo a administração municipal.

Foram descartados por exame laboratorial outros 315 casos e 23 óbitos suspeitos da doença.