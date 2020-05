Hospital Municipal de Barueri recebe doação de 500 protetores faciais

O Centro de Inovação e Tecnologia de Barueri (CIT) doou 500 protetores faciais ao Hospital Municipal Dr. Francisco Moran, nos dias 14 e 21 de maio. As peças serão utilizadas pelos profissionais de saúde que estão atuando no combate à Covid-19.

Não é a primeira vez que o CIT e seus parceiros atuam no combate à pandemia atendendo às unidades de saúde de Barueri. As localidades já contempladas com as doações são o pronto-socorro do Parque dos Camargos, as secretarias de Saúde e dos Direitos da Pessoa com Deficiência e agora, o HMB.

“Vivemos em um tempo em que todos estamos enfrentando um problema em comum e, mesmo que em graus diferentes, atinge à população em âmbito global. A união entre os parceiros, os estagiários e a equipe do CIT fez com que o projeto lograsse êxito”, explicou o administrador do CIT, Jonatas Randal.

Os protetores faciais foram produzidos no próprio Centro de Inovação e Tecnologia e contou com a participação dos estagiários do programa de desenvolvimento de talentos na montagem dos protetores faciais e de parceiros no fornecimento de impressora 3D e de suprimentos como filamento PLA, elásticos de 15 a 20 mm, PVC e na produção das peças.

“Desejamos continuar, e para tanto, abrimos a oportunidade para que as empresas e interessados em participar do projeto o possam fazer. Estabelecemos um objetivo de produzir 1 mil máscaras e iremos alcançar”, completou Randal.

Para quem tiver interesse em contribuir com a produção dos protetores faciais, basta entrar em contato pelo e-mail inovacaobarueri@barueri.sp.gov.br.