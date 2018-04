Hospital Renascença pode sair da rede própria da NotreDame Intermédica

O Hospital Renascença, em Osasco, pode deixar de ser uma das 18 unidades da rede própria da NotreDame Intermédica, segundo a Coluna do Broadcast do jornal O Estado de S. Paulo.

Publicidade

As negociações entre a operadora e os proprietários e fundadores para a compra do hospital, que está arrendado, não vão bem, de acordo com a coluna.

O Renascença tem 77 leitos e, mesmo com a compra do quase vizinho Hospital Cruzeiro do Sul pela NotreDame Intermédica, no ano passado, continua considerado um ativo importante para a operadora.