Hospital Sino Brasileiro, em Osasco, tem vagas abertas para técnicos de enfermagem, enfermeiros e outros cargos

O Hospital Sino Brasileiro, no Centro de Osasco, está com diversas vagas abertas para técnicos de enfermagem, enfermeiros e outros cargos.

Entre as oportunidades para técnicos de enfermagem, há vagas na UTI Pediátrica e no Centro Cirúrgico. Há vagas de enfermeiro para trabalhar no Berçário de Alto Risco. Também há oportunidades para auxiliar de contas médicas e auxiliar de exames complementares (tomografia).

O salário é a combinar e a empresa oferece assistência médica, odontológica, vale-refeição, vale-transporte e convênio com empresas parceiras.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Os interessados podem conferir essas e outras vagas e se candidatar por meio do portal Vagas.com.

O Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, em Osasco, foi fundado em 2002 e, desde 2015, faz parte da Rede D’Or São Luiz, a maior operadora independente de hospitais do Brasil, com 50 hospitais e mais de 50 mil colaboradores.