Hotéis, bares e restaurantes de Osasco, Alphaville e região solicitam reabertura gradual a Doria

Empresários e trabalhadores de hotéis, bares e restaurantes de Osasco, Alphaville e região alegam risco de “quebradeira” e pedem a reabertura gradual dos estabelecimentos a partir da próxima terça-feira (7) em ofício encaminhado ao governador João Doria.

O documento foi enviado pelo SinHoRes (Sindicato Empresarial de Hotéis, Bares e Restaurantes de Osasco – Alphaville e Região) em conjunto com o Sinthoresp (Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes de São Paulo).

O presidente do SinHoRes, Edson Pinto, declara: “no estado de São Paulo, temos mais de 200 mil micros e pequenos bares e restaurantes, responsáveis por mais de um milhão de empregos. Precisamos pensar em medidas que garantam que esses empresários consigam passar por essa difícil fase mantendo seus negócios e preservando empregos”.

Publicidade

Edson Pinto ressalta que empresários e trabalhadores do setor firmaram uma importante Convenção Coletiva de Trabalho Emergencial com o objetivo de salvar empregos e que o SinHoRes vem apoiando as decisões e ações do governo contra a disseminação do novo coronavírus (covid-19).

O empresário destaca ainda que o ofício enviado a Doria pedindo a reabertura gradual dos hotéis, bates e restaurantes estabelece uma série de ações de combate ao coronavírus e “foi baseado em estudo realizado por JP Morgan Chase Institutte, e validado à realidade brasileira pelo Núcleo de Consultoria do SinHoRes, que pontua que micro e pequenas empresas de alimentação fora do lar não suportam mais de 16 dias sem faturamento”.

Recomendações

No documento enviado ao governador, o SinHoRes e o Sinthoresp sugerem a manutenção da quarentena aos grupos de risco, proibição de eventos, aglomerações e demais determinações do governo, mas que sejam reabertos gradualmente bares e restaurantes ao final do 1º ciclo da quarentena.

Para isso, as entidades sugerem uma série de condicionantes para a reabertura:

– Disponibilização, pelos sindicatos, de uma cartilha digital a todas empresas e trabalhadores com as seguintes recomendações:

– Redução da capacidade em até 50% com distanciamento de 1,5 metros entre as mesas, inclusive em áreas externas;

– Prioridade do trabalho remoto para atividades administrativas;

– Férias ou afastamento de trabalhadores acima de 60 anos ou com problemas imunológicos ou comorbidade, dentro do período estabelecido pelo governo;

– Manutenção dos ambientes bem ventilados ou com o ar-condicionado ligado todo o tempo;

– Desinfecção constante de maçanetas, mesas, utensílios, cardápios, sanitários, etc, e de todo o estabelecimento, diariamente;

– Delivery take away, em caso de fila, com espaçamento de um metro entre os clientes para retirada dos produtos no balcão;

– Atendimento ao cliente respeitando um metro de distância;

– Fornecimento de máscaras e EPI’s para equipes de limpeza; disponibilização de álcool gel a todos trabalhadores e clientes.

O SinHoRes enviará cópia do ofício aos prefeitos das oito cidades de sua base (Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Cajamar, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus).