Hotéis, bares e restaurantes propõe ações para retomada de eventos em Osasco e região

O presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, sindicato que representa Hotéis, Bares, Restaurantes, Padarias, Buffets e Similares, Edson Pinto, se reuniu com o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), Jorge Lapas, para sugerir ações que visam ajudar na retomada econômica do setor. O encontro aconteceu na última sexta-feira (30).

Na oportunidade, Edson deu as boas-vindas a Lapas, ex-prefeito de Osasco, que assumiu o cargo no Consórcio recentemente, e entregou um ofício com uma série de sugestões. “Nosso segmento sofreu muito com a pandemia e precisamos retomar com urgência nossas atividades com incentivos efetivos para recuperarmos nossa capacidade de geração de emprego e renda. Acredito que Lapas, com sua experiência administrativa e visão política, poderá nos ajudar no diálogo com os prefeitos das cidades que compõem o Cioeste e a base sindical do SinHoRes”, afirmou Edson.

No documento, o SinHoRes sugere medidas a serem tomadas a partir do momento em que as cidades atingirem a marca de vacinação de 80% da população elegível, com ao menos uma dose da vacina, para estimular a ocupação hoteleira, buffets, espaços de eventos, bares e restaurantes.

O pedido acontece no momento em que a campanha de imunização segue a todo vapor em todas as cidades da região e após o governo estadual anunciar nova flexibilização do comércio considerado não essencial, que passa a funcionar com 80% da capacidade e até às 0h.

Entre as solicitações estão a realização de feiras, convenções, congressos e outros eventos, inclusive corporativos e sociais, como casamentos, batizados e aniversários; o funcionamento de parques municipais e dos equipamentos esportivos em seus horários normais e regulares, inclusive aos finais de semana e feriados; a expedição de novos alvarás de autorização para eventos públicos e feriados; além de autorizar a concessão dos Termos de Permissão de Uso para ocupação de mesas, cadeiras e toldos nos passeios públicos por bares, confeitarias, restaurantes, lanchonetes e similares.

O Cioeste é composto pelas cidades de Araçariguama, Barueri, Carapicuíba, Cajamar, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista.