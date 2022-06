Hotel URBAN by UNU, em Osasco, oferece pacotes especiais para Dia dos Namorados

O recém-inaugurado URBAN by UNU, em Osasco, preparou dois pacotes românticos para celebrar o Dia dos Namorados. A novidade inclui ainda um cardápio exclusivo preparado pela chef Renata Braune.

O primeiro pacote contempla diária no Apartamento Superior, incluso jantar à la carte e café da manhã servidos no restaurante. Para deixar o momento ainda mais especial, o pacote inclui chocolate e uma garrafa de espumante ou vinho. Este pacote é válido para hospedagens do dia 11 para o dia 12 de junho e tem o valor de R$ 690.

Já o segundo pacote contempla diária na Suíte Urban, incluso jantar à la carte e café da manhã servidos no restaurante, além de estacionamento pelo período de 24 horas. Assim como o primeiro pacote, o hotel oferece chocolate e uma garrafa de espumante ou vinho. Este pacote é válido para hospedagens do dia 11 para o dia 12 de junho e tem o valor de R$ 850.

Menu do Dia dos Namorados

A chef do URBAN BY UNU preparou duas opções especiais de entrada, três opções de prato principal e duas opções de sobremesa. A entrada é composta por lulas empanadas ou carpaccio. Já os pratos principais têm as opções de tambaqui, costelinha de porco ou bife ancho. Para sobremesa, as opções são tartelette ou mousse.

O hotel URBAN BY UNU está localizado na Avenida Santo Antônio, 1453, em Osasco. Mais informações e reservas podem ser solicitadas pelo telefone (11) 4010 6780.