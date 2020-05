Hotelaria pós covid-19 é tema de live nesta terça-feira (5)

Na terça-feira (5), a partir das 15h, o SinHoRes Osasco – Alphaville e Região vai realizar uma live, em sua página do Facebook e canal no YouTube, com representantes do setor do turismo para falar sobre a gestão de hoteleira com a redução da quarentena e a retomada gradual das atividades econômicas.

O Visão Oeste é parceiro de mídia oficial do evento e vai transmitir a live também em sua página no Facebook.

A live contará com a participação do presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região e vice-presidente de Comunicação Social e Relações Governamentais da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo (FHORESP), Edson Pinto; do CEO da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo ( ABIH-SP), Bruno Omori e do presidente da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro ( ABIH-RJ) e do Sindicato de Hotéis do Rio de Janeiro (SindHóteis – RJ), Alfredo Lopes.

A live será moderada pelo jornalista Sérgio Lerrer, do Canal Restaurante, que também é parceira de mídia do evento.